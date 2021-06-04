«Газпром нефть» расширяет партнёрство с Мурманской областью

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения моторных масел и обеспечении региона современными битумными материалами.

«Газпром нефть» расширит поставки в Мурманскую область масел под собственными брендами «Gazpromneft» и «G-Energy», предназначенных для обслуживания транспорта, техники различного назначения и промышленного оборудования. Отдельное направление сотрудничества — поставки судовых смазочных материалов.

Компания поставляет в Мурманскую область масла и технические жидкости горно-обогатительным, энергетическим, дорожно-строительным и транспортным компаниям. По итогам 2020 года в регионе реализовано 2 тысячи тонн высокотехнологичных моторных и индустриальных масел «Газпром нефти». В 2020 году «Газпром нефть» поставила в мурманский порт свыше 600 тонн судовых смазочных материалов «Gazpromneft Ocean».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение с Мурманской областью также предусматривает расширение применения инновационных битумов «Газпром нефти» на объектах транспортной инфраструктуры, ЖКХ и строительства. В 2020 году «Газпром нефть» помимо базового битума поставляла в регион высокотехнологичные мастики, герметики и стыковочную битумную ленту. Компания намерена продолжать сотрудничество с региональными дорожными организациями и готова предложить собственную технологию холодного ресайклинга* и стабилизации грунтов для строительства надежных и качественных втодорог.

«В Мурманской области расположен ключевой транспортный хаб нашей страны в Арктике. Планы по увеличению перевозок российских грузов по Северному морскому пути и активное развитие местного порта требуют роста поставок высококачественных судовых смазочных материалов «Газпром нефти». Не менее важно дальнейшее расширение дорожно-транспортной инфраструктуры. «Газпром нефть традиционно подбирает индивидуальную рецептуру битумов и асфальтобетонных смесей, под конкретный регион, что особенно важно и актуально для Мурманской области с её суровыми климатическими условиями. Не сомневаюсь, что наше партнерство способствует комплексному развитию региональной экономики и позволит обеспечить долговечность покрытия новых дорог, которые будут строиться с применением материалов «Газпром нефти», – сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Наше соглашение с «Газпром нефть» – это хороший показатель высокого уровня развития промышленности в регионе. Принципиально важно, не только наращивать темпы производства, но и обеспечить современное обслуживание для оборудования. Также мы договорились с «Газпром нефтью», что они будут обеспечивать наших дорожников самыми современными и лучшими битумными укрепляющими материалами, это позволит существенно улучшить качество дорог и срок службы после их ремонта. Главная сложность дорог в Мурманской области – многочисленные температурные колебания, переходы через нулевую температуру, колейность. Компания произвела обширные исследования, заключения которых свидетельствуют, что их битумы подходят для разных климатических условий», – отметил Андрей Чибис.