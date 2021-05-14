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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 13:00

«Газпром нефть шельф» провела в Баренцевом море поисково-спасательные учения

«Газпром нефть шельф» и «Газпромнефть-Приразломное» провели тактико-специальные учения по поиску и спасению пассажиров и членов экипажа вертолёта МИ-8АМТ, совершившего, по легенде, вынужденную посадку на лед в районе посёлка Варандей в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефть шельф», по плану учений вертолёт МИ-8АМТ с тремя членами экипажа и 16 пассажирами на борту выполнял рейс с вертодрома «Арктический», расположенного в вахтовом посёлке Варандей, на платформу «Приразломная» в 60 км от берега.

Вскоре после взлёта диспетчеру стало известно о том, что воздушное судно совершило вынужденную аварийную посадку на лед в 10 км к северо-западу от поселка Варандей. Спустя 10 минут район предполагаемого приземления вертолёта был разбит на квадраты, а спасательно-десантная группа начала подготовку к поисковой операции: проверила готовность дежурного поисково-спасательного воздушного судна и загрузила на его борт необходимое снаряжение.

В результате оперативных действий спасателей с использованием воздушной эвакуации удалось благополучно доставить в поселок Варандей всех 19 пассажиров и членов экипажа, отмечается в сообщении.

Помимо авиатранспорта к учениям привлекался флот: к месту ЧС были направлены многофункциональное аварийно-спасательное судно «Балтика» и судно обеспечения «Тобой», предоставленное «Варандейским терминалом».

Итоги учений подтвердили высокий уровень готовности шельфовых активов «Газпром нефти» к реагированию на чрезвычайные ситуации и продемонстрировали эффективное взаимодействие аварийно-спасательных подразделений в вахтовом посёлке Варандей и на платформе «Приразломная», экстренных служб Ненецкого автономного округа и специалистов в Санкт-Петербурге.

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