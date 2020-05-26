«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»Побочный эффект пандемии – правительству РФ пришлось вводить эмбарго на ввоз топлива до 1 октября
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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 16:10

«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»

Юбилейную транспортировку выполнил танкер «Михаил Ульянов».

Как сообщает  пресс-служба госкорпорации, для отгрузки партии в 70 тысяч тонн нефти требуется несколько подходов танкера к «Приразломной». В зависимости от направления ветра, течений и движения льда, судно подходит к одному из комплексов устройств прямой отгрузки нефти или удаляется от платформы на безопасное расстояние. Удерживать его на месте во время отгрузки помогает система динамического позиционирования. Сама операция начинается при соблюдении более 30 необходимых условий обеспечения безопасности.

Перевозку нефти с момента начала промышленной эксплуатации платформы осуществляют суда группы компаний «Совкомфлот» — челночные танкеры «Михаил Ульянов», который выполнил первую отгрузку арктической нефти в 2014 году, и «Кирилл Лавров». За 6 лет работы «Приразломной» они доставили в порт Мурманск более 13 млн тонн нефти.

Сергей Чигай, исполняющий обязанности генерального директора «Газпром нефть шельфа»: «Отгрузка двухсотой партии нефти подтверждает высокую устойчивость и безопасность используемой нами логистической схемы. Для бесперебойной круглогодичной работы в экстремальных природно-климатических условиях нами создана система управления ледовой обстановкой. Она включает в себя постоянный анализ и прогнозирование гидрометеорологической обстановки, а также использование ледокольных судов и судов ледового класса.

Сотрудничество с «Совкомфлотом», которое позволяет на протяжении шести лет обеспечивать надежную транспортировку нефти двумя танкерами из Баренцева моря в Кольский залив, является ещё одним важным элементом успешной реализации проекта «Приразломное».

 

 

 

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