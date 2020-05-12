«Газпром» принял решение присвоить новому месторождению Ямальского центра газодобычи наименование «75 лет Победы»

Как сообщает управление информации компании, месторождение открыто компанией на шельфе полуострова Ямал в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади. Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения составляют более 200 млрд куб. метров. По классификации запасов оно относится к категории «крупные».

В 2019 году «Газпром» пробурил поисково-разведочную скважину №1 в пределах ранее выявленной сейсморазведочными работами Скуратовской перспективной площади в Карском море. В результате испытания скважины был получен промышленный приток газа дебитом 746 тысяч куб. метров в сутки.

По результатам строительства скважины был подготовлен оперативный подсчет запасов углеводородов. В марте 2020 года отчёт представлен в Федеральное агентство по недропользованию.

https://www.gazprom.ru/press/news/2020/may/article504772/