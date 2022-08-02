«Газпромбанк» догнал «Тинькофф Банк» в народном рейтинге самых надёжных финансовых организаций

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет рейтинг наиболее надёжных финансовых организаций среди 30 банков с самым большим размером капитала. В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самые надёжные кредитно-финансовые организации страны, по мнению россиян, «Сбер», «ВТБ», «Тинькофф» и «Газпромбанк».

«Тинькофф» продолжает удерживать позиции спустя 3 месяца после покупки 35% акций «TCS Group Holding» группой «Интеррос», но на пятки ему наступает «Газпромбанк».

Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: в нём уверены 64% россиян. На втором месте — «ВТБ» (40%), на третьем — «Тинькофф Банк» и «Газпромбанк» (по 22%). В первую пятерку вошли также «Альфа-Банк» (18%) и «Россельхозбанк» (9%).

«Почта Банк» считают надёжным 8% опрошенных, «Райффайзенбанк» — 6%, банк «Открытие» — 5%, «Совкомбанк» — 4%, «Росбанк» — 3%. По 2% доверяют «Московскому Кредитному банку», банкам «Россия» и «Санкт-Петербург», «МТС-банку», «Хоум Кредит Банку» и «Уралсибу». Таким финансовым учреждениям, как «Юникредит Банк», «СитиБанк», «Уральский Банк Реконструкции и Развития», «РНКБ», банкам «ДОМ.РФ» и «Ак Барс», доверяют по 1 человеку из 100.

Ни одному из среди 30 банков с самым большим размером капитала не доверяет 8% россиян.

«Сберу» чаще доверяют женщины, мужчины же в 1,5 раза чаще заявляли о недоверии к любым финансовым институтам. Тех, кто считает надёжными «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк», больше среди молодёжи до 24 лет, а сторонников «Газпромбанка» — среди опрошенных старше 35. Респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей чаще других отдают предпочтение «Сберу», а россияне, получающие свыше 80 тысяч рублей, — «Газпромбанку».