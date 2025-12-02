Более 900 культурно-массовых мероприятий пройдут в Мурманской области в рамках новогодней кампанииВ ЗАТО г. Североморск проходят съёмки военной драмы «Истребители»
02.12.25 12:00

Где и как работодатели Мурманской области хранят персональные данные соискателей и работников

Работодатели Мурманской области переходят на современные HRtech-решения, чтобы сократить рутину в работе рекрутеров и обеспечить сохранность информации. Так, уже 22% работодателей размещают персональные данные и резюме соискателей на собственных серверах, 21% — в своей CRM, 10% — в облачной CRM провайдера, выяснили аналитики CRM-системы для рекрутинга «Talantix» (входит в HR-экосистему hh.ru) в рамках собственного исследования.

«Несмотря на то, что 46% российских компаний, среди которых и работодатели Мурманской области, пока продолжают хранить заинтересовавшие резюме по старинке на бумажных носителях, отчётливо начинает проявляться тренд на автоматизацию. Так, уже 52% работодателей в той или иной степени перешли на диджитал-решения и хранят персональные данные на собственных серверах или в CRM-системах. Технологичный подход упрощает работу рекрутера с резюме, а также обеспечивает безопасность и снижает вероятность утери данных», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию «Talantix». 

В целом работодатели Мурманской области и России стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили контроль за чувствительной информацией, 26% в принципе начали собирать согласия на обработку и хранение личных данных у соискателей, 26% — ограничили число сотрудников, имеющих доступ к подобным сведениям, 22% перенесли хранение на российские серверы в соответствии с законодательством. Небольшая часть отказалась от кадрового резерва (3%) или перешла на внешние CRM-решения (3%). При этом 21% ничего не меняли, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Однако само согласие на обработку персональных данных пока 61% рекрутеров запрашивают лично при общении с кандидатом, а 11% берут разрешение лишь у тех, кому готовы сделать оффер. Полностью автоматизирован этот процесс в 9% компаний. 

«Несколько лет назад альтернативы не существовало, но сегодня даже небольшому бизнесу доступны удобные HRtech-решения. Автоматизация позволяет эффективно структурировать данные и обеспечить их защиту, снизить объём рутинных операций и освободить время рекрутера. Например, в «Talantix» предусмотрены инструменты, которые позволяют в один клик решить вопрос с согласием соискателей на обработку персональных данных. Если резюме импортировано с hh.ru или с лендинга «Talantix», отдельный запрос не нужен, так как необходимые документы уже есть. Если же резюме поступило из других источников, можно отправить сразу нескольким кандидатам стандартный запрос на обработку персональных данных и автоматически отслеживать статус. Сервис прошёл независимую проверку на соответствие требованиям 152-ФЗ, что подтверждается Декларацией соответствия от 7 марта 2024 года. Это означает, что «Talantix» предоставляет технически и юридически корректные инструменты для работы с персональными данными», — добавляет Марина Хадина.

Напомним, в 2021 году вступили в силу изменения в №152-ФЗ «О персональных данных», которые затронули, в том числе, рекрутмент. Работодателей обязали запрашивать у кандидатов согласие на обработку, хранение и распространение личной информации. С сентября текущего года очередные поправки в №152-ФЗ утвердили новые правила получения согласий на обработку персональных данных, а также административную ответственность, включая штрафы от 300 тысяч до 700 тысяч рублей для юрлиц и до 300 тысяч рублей для должностных лиц. 

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
