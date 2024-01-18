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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 14:00

Где кадры для добывающей отрасли

Спрос и предложение

Число вакансий в сфере добычи и переработки цветных металлов за год выросло более чем на треть. Резюме стало больше на 9%. Конкурс на вакансию снизился (минус 29%). При этом нужно помнить, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, т.к. одна вакансия рабочего или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности. Таким образом, реальная конкуренция за рабочую силу ещё выше.

Наиболее востребованы среди ИТР инженер-геологи, инженеры по горным работам и технологи. Среди квалифицированных рабочих — машинисты спецтехники, мастера горных работ и дробильщики.

Зарплаты растут

Наиболее высокий темп прироста средней рыночной заработной платы среди рабочих специальностей «SuperJob» фиксирует у сварщиков (+20%) и токарей (+18%), среди ИТР — у конструкторов (+18%) и инженеров АСУ ТП (+17%).

Куда утекают кадры

Конкурируют добывающие предприятия за персонал чаще всего друг с другом. Люди уходят по пути наименьшего сопротивления, например, в сферу обслуживания оборудования, с которым работали, или в ресурсоснабжающие организации. Вопрос удержания персонала стоит очень остро. Работодателям необходимо постоянно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров.

Мидл-менеджмент чаще готов к релокации ради новой работы, чем инженеры и рабочие.

Большинство сотрудников уходят примерно на те же должности, что занимали в компании. И только каждый пятый — с повышением.

Отрасль знает своего соискателя

С пониманием основных пожеланий к компенсационному пакету со стороны ИТР и рабочих у добывающих предприятий все складывается очень хорошо. ДМС, обучение, питание, предоставление жилья или компенсация аренды высоко востребованы соискателями и часто гарантируются в вакансиях.

Исключением является лишь беспроцентная ссуда — ни одна из компаний не упоминает о подобной «опции», но соискатели хотели бы иметь возможность занять деньги у предприятия.

Время проведения опроса: ноябрь-декабрь 2023 года.

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