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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.22 18:00

Где лучше провести это лето? Дома надоело, за границей опасно — лучше всего отдыхать на даче

Лишь каждый пятый россиянин считает, что отпуск в этом году лучше провести дома. По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче, в Крыму и в любом месте России, тогда как число сторонников зарубежных направлений снизилось. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что отпуск в этом году лучше всего провести дома, убеждён каждый пятый россиянин (20%). По мнению 18%, оптимальное место для отдыха в 2022-м — это дача. Ещё 12% считают правильным отдохнуть «на любом море», 9% — в любом месте России, 6% — в Крыму. Провести отпуск на речке или у озера, в Краснодарском крае и за границей хотели бы по 3% опрошенных. По 2% считают, что в непростом 2022 году лучше всего отправиться на Алтай или «как можно дальше от людей». Египет, Турция, горы, путешествия в другие города, Байкал, Азия, Карелия и Абхазия привлекают по 1% россиян. 4% респондентов уверены: этим летом вообще не стоит брать отпуск.

В том, что отдыхать в этом году следует «на любом море», чаще убеждены женщины (15% против 8% среди мужчин), а в том, что лучше провести время за работой и обойтись без отпуска — мужчины (5% против 2%).

По сравнению с прошлым годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, почти на треть снизилось число тех, кто считает, что отпуск лучше провести дома. Судя по комментариям, повлияло ослабление ковидных ограничений. Россияне стали чаще задумываться об отдыхе на даче (плюс 4 процентных пункта), в Крыму и в любом месте России (плюс по 3 п.п.). Число сторонников открытых зарубежных направлений снизилось.

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