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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.22 12:00

Где мурманчанам за месяц можно заработать до полумиллиона рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, какие профессии могут принести работникам заработок от 100 тысяч до 500 тысяч0 рублей в месяц. 

На данный момент медианная зарплата в Мурманской области – чуть более 54 тысяч рублей. Это на 2% меньше зарплат в других российских регионах. Сейчас мурманчанам доступны более 450 вакансий с зарплатой от 130 тысяч рублей и выше. Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают компании Мурманской области из сферы продаж и клиентского сервиса, строительные компании и крупные девелоперы, а также компании из сферы транспорта и логистики.

Меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели Мурманской области разместили в сфере медицины, банковской и финансовой сфере, а также в сфере туризма.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий, Мурманская область, октябрь 2022:

  1. Руководитель организации (добыча сырья), до 500 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70861608;
  2. Прораб (отделочные, фасадные, бетонные работы, инженерия), до 300 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/69948309;
  3. Заместитель директора шахты по капитальному строительству, от 230 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/69768003;
  4. Начальник участка АСУТП и КИПиА, до 220 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/71050933;
  5. Главный инженер, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/70478243;
  6. Машинист бурильной и бурильно-крановой машины, от 200 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70414302;
  7. Руководитель отдела по разработке программы 1С, от 180 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/68233976;
  8. Инженер проектов капитального строительства (нефтегазовое строительство), от 180 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69759152;
  9. Морской инженер-механик (суперинтендант/технический менеджер), от 160 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69813455.

 

«Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru осенью этого года, показал, что что 33% местных компаний планируют увеличить зарплаты своих сотрудников до конца 2022 года. Ещё 50% опрошенных заявили, что до конца года не будут никак менять доход своих работников. Об уменьшении зарплат в СЗФО заявили лишь 3% опрошенных работодателей, остальные затруднились ответить. Судя по планам, озвученным работодателями, планируют прирост зарплат работников чаще всего ИТ-компании, а также работодатели из сферы финтеха (по 49% в каждой сфере). Увеличат также доход сотрудников до конца этого года 39% работодателей из сферы машиностроения, 32% строительных компаний, а также 29% компаний, занимающихся товарами народного потребления», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

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