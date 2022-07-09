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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 14:00

Где найти работу проще всего? Рейтинг округов Мурманска по уровню новых рабочих мест – обзор по версии hh.ru

При этом в одних округах работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других. К таким «богатым» на новые рабочие места округам относятся: Ленинский округ (50% новых вакансий с начала лета от общего числа вакансий в городе) и Первомайский округ (34%). Меньше новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Октябрьского округа (16% вакансий) (наглядно на диаграмме).

Эксперты hh.ru выяснили, в каких округах города работодатели предлагают работу чаще всего, а также какие отрасли больше всего нуждаются в новых работниках.  

С начала лета работодатели Мурманска разместили почти 5000 новых вакансий. Это на 26% больше, чем весной этого же года. Таким образом, рынок труда начинает наращивать объём новых рабочих мест.

При этом в одних округах работодатели, как правило, публикуют вакансии чаще и больше, чем в других. К таким «богатым» на новые рабочие места округам относятся: Ленинский округ (50% новых вакансий с начала лета от общего числа вакансий в городе) и Первомайский округ (34%). Меньше новых вакансий за последнее время разместили работодатели из Октябрьского округа (16% вакансий) (наглядно на диаграмме).

У работодателей самые разные запросы на новый персонал, и они могут искать как массовых линейных работников, так и более узких специалистов. Так, в Ленинском округе этим летом чаще всего новых сотрудников ищут компании из сферы ЖКХ, ретейлеры, логистические и транспортные компании, а также гостиничная сфера. В Первомайском округе будет проще всего найти работу (из-за большего числа вакансий) в сфере торговли, гостеприимства и маркетинга. В Октябрьском округе наиболее высок спрос на новых работников у компаний из сфер «Продукты питания» и «Услуги для бизнеса».

Топ отраслей по округам города с наибольшим числом вакансий, Мурманск, июль 2022:

округ города

отрасль

доля вакансий по отраслям

 

Ленинский административный округ

ЖКХ

25%

Розничная торговля

18%

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

14%

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

14%

 

Первомайский административный округ

Розничная торговля

22%

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

22%

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

11%

 

Октябрьский

Продукты питания

22%

Услуги для бизнеса

22%

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

11%

Металлургия, металлообработка

11%

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