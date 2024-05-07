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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 17:30

Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории

В Заполярье начинается активный строительный сезон. Но до начала строительства важно убедиться, не входит ли земельный участок в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). В таких зонах действуют различные ограничения: иногда строить просто запрещено, а иногда можно возводить сооружения ограниченной высоты.

Например, охранная зона ЛЭП или газопровода предполагает запрет на строительство зданий и сооружений, а санитарно-защитная зона – на строительство объектов жилого использования.

Как пояснила начальник межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Анна Еремеева, такие территории нужны, чтобы обеспечить безопасность и благоприятные условия для жизнедеятельности человека, а также ограничить негативное воздействие на окружающую среду.

Для начала отметим, что индивидуальным жилым домом признаётся отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

ЗОУИТ устанавливается в зависимости от вида охраняемого объекта, статьей 105 Земельного кодекса РФ определено 28 видов таких зон.

ЗОУИТ, в которых запрещается строить жилые дома:

      охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных трубопроводов;

      охранные зоны кабелей, газопроводов всех давлений, водопроводов, канализации;

      особо охраняемые природные территории;

      первый пояс и зона строгих ограничений второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, например водохранилищ;

      береговая полоса;

      подзона7 приаэродромной территории (это зона, где превышены нормы воздушного шума, выбросов вредных веществ авиационными двигателями или электромагнитных излучений от навигационного оборудования);

      санитарно-защитные зоны коммунальных и промышленных объектов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, информацию об охранной зоне можно бесплатно узнать на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или проверить на публичной кадастровой карте (во вкладке «Слои» нужно выбрать «Зоны с особыми условиями использования территории», ЗОУИТ отображаются в оттенках зеленого цвета). Также информация об охранных зонах содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

«На сайте администрации населённого пункта, к которому относится участок, можно найти правила землепользования и застройки муниципального образования. Правила состоят из текстовых описаний и графических изображений. В графической части отображаются карты ЗОУИТ», - отметил начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Апатиты Илья Егоров.

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