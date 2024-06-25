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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 14:00

Где персонал для ритейла - новое исследование «SuperJob»

Ритейл: динамика спроса и зарплат - сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в июне 2024 года изучил рынок труда в сфере розничной торговли.

Спрос и предложение

Вакансий в ритейле за год стало больше на 29%, количество резюме, напротив, снизилось на 6%. Конкурс на вакансию снизился, а значит, подбирать персонал стало ещё сложнее и дольше.

Где больше всего нужен персонал

Розничная торговля входит в топ-5 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале. Ритейл 20 лет был на первом месте по объёму спроса на персонал, но в последние три года его обошли промышленность и строительство.

Кто нужен ритейлу больше всего

Больше всего вакансий — для линейного торгового персонала: продавцов и кассиров. А учитывая, что на одну размещенную вакансию могут нанимать несколько человек, реальный спрос на них ещё выше: продавцы-консультанты, кассиры, администраторы магазинов.

Топ-5 товарных групп в розничных продажах с наиболее высоким спросом на персонал: продукты питания, алкоголь, напитки, косметика, бытовая химия, одежда, обувь; электроника, бытовая техника, средства связи.

Зарплаты повышают

57% компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. А в ритейле ещё круче: 6 из 10 компаний пересматривали зарплаты в течение последнего полугодия, а каждая четвертая — от 6 до 12 месяцев назад.

Как растут зарплаты

Средние рыночные заработные платы линейного персонала в ритейле за год выросли на 8% (в номинальном выражении, без учета инфляции).

Среди рассматриваемых товарных групп чуть более высокий темп прироста заработных плат «SuperJob» фиксирует в сегменте «Одежда и обувь».

Чего ждет соискатель

Опрос соискателей линейных позиций в сфере розничной торговли позволяет выделить топ-5 сведений, которые больше всего интересуют их в вакансиях. Ожидания от работы у линейного персонала в ритейле несколько отличаются от среднерыночных.

На первом месте, разумеется, размер зарплаты. В этом персонал розницы не отличается от рынка, да и от любой другой сферы. А вот дальше — отличия. Сотрудникам розницы очень важно работать рядом с домом или, как минимум, чтобы было удобно и недолго добираться. Атмосфера в коллективе линейном персоналу в ритейле важнее, чем среднестатистическому экономически активному россиянину. Важно и наличие компенсационного пакета (ДМС, оплата проездного или предоставление корпоративного транспорта, компенсация на питание и проч.).

Всё о зарплатах в «Ритейле» — в свежем выпуске «Зарплатомера». Электронный номер включает в себя обзоры заработных плат по 114 позициям — от коммерческого директора и директора магазина, товароведов и продавцов, HR-менеджеров и бухгалтеров до водителей и курьеров.

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