Где подработать вечерами, в выходные, в каникулы — подборка «SuperJob»

Кадровый голод, с которым столкнулся рынок труда, заставил работодателей стать более гибкими в вопросах трудоустройства. В частности, пересмотреть графики работы и сменности, чтобы иметь возможность привлекать людей на подработку.

Занятость на условиях неполного рабочего дня является привлекательной для некоторых категорий населения (например, молодых матерей, пенсионеров, студентов). Привлекая людей на подработку, работодатели имеют возможность закрывать потребности в персонале. Для торговли и сферы услуг это особенно актуально в периоды пиковой нагрузки в праздники и сезон распродаж. Для промышленности — в периоды выполнения больших заказов. Для HoReCa — в высокий сезон.

Сегодня все желающие могут найти подработку как по своей специальности, так и в сфере деятельности, не требующей специальных знаний и умений. По данным «SuperJob», среди официально трудоустроенных россиян подработку имеет каждый пятый.

Доход от подработки зависит от расценок компании и того, сколько времени готов уделять подработке сотрудник.

Практически во всех отраслях есть предложения с частичной занятостью. Работодатели готовы рассматривать сотрудников на совместительство в связи с нехваткой кадров.