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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 15:00

«Где проходит граница»: в пространстве «СОПКИ.21А» прошёл предпремьерный показ уникального документального фильма

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманске прошёл показ документального фильма «Где проходит граница?» – первой в российском прокате ленты, снятой на территории проведения специальной военной операции.

Фильм, в котором молодой режиссёр Александра Франк задаёт такие актуальные вопросы, как нужна ли была специальная военная операция, где проходит граница личной ответственности и участия каждого из нас в трагической истории Донбасса, в Мурманске презентовала сам автор.

В этот же день гости пространства смогли увидеть выставку «Глазами Донбасса», объединившую фотографии и рисунки участников спецоперации: корреспондента РИА «Новости» Глеба Эрвье, советника главы ДНР Яна Гагина, представителя Российского военно-исторического общества Валерия Букши, а также независимого журналиста из Германии Алины Липп.

С просьбой провести показ фильма и выставки в Кольском Заполярье к сенатору РФ от Мурманской области Татьяне Сахаровой обратился советник главы ДНР Ян Гагин. Благодаря взаимодействию с Министерством культуры Мурманской области, которое активно поддержало инициативу, юные северяне одними из первых в стране увидели киноленту.

«Для нас большая честь стать одним из регионов, жители которого смогли увидеть фильм «Где проходит граница?» раньше всероссийской премьеры. Эта сильная картина дополняется очень эмоциональной выставкой, объединившей фотографии и рисунки тех, кто был в зоне проведения спецоперации и запечатлел свои чувства и переживания. Очень важно, что показ фильма и выставка прошли именно в стенах молодежного пространства «СОПКИ 21А», где собрались молодые ребята из разных учебных заведений области. В наше время важно опираться на документально подтвержденные факты. Такие акции дают возможность ребятам своими глазами увидеть эти снимки, услышать то, о чем говорится в фильме, прочувствовать происходящее и сформировать собственное мнение о сегодняшних событиях», – отметила министр культуры Ольга Обухова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, после премьеры в Мурманске фильм «Где проходит граница?» был показан в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях региона. Во всероссийский прокат кинолента выходит 23 февраля и будет показана более чем в 2500 кинотеатрах по всей стране.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264774%2Fwall-139605315_21818

Комментарии

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Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
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