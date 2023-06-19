Где работать после декрета: советы для мам и пап

Рождение ребёнка — прекрасное, радостное событие. Однако с прибавлением в семье появляются заботы, которые порой вынуждают женщину или мужчину (в зависимости от того, кто пойдёт в отпуск по уходу за ребёнком) отказаться от предыдущей карьеры и найти другую работу. И сделать это не всегда просто: кто-то не хочет или не может трудиться по стандартному графику, кому-то для новой позиции не хватает подходящего опыта, кому-то просто тяжело психологически «войти в новое русло». Тем не менее найти работу, которую комфортно совмещать с материнством, можно, считают эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Если вы решили сменить место работы после декрета

Столкнувшись с ситуацией, когда стало понятно, что остаться на предыдущем месте работы не получится, стоит начать готовить почву для смены позиции или компании как можно раньше, ещё во время декретного отпуска. Как вариант — регулярно читать профильные новости, состоять в профессиональных сообществах, посещать онлайн- и, по возможности, офлайн-вебинары, изучать иностранные языки и поддерживать уровень владения ими.

«Когда человек длительное время находится в отпуске по уходу за ребенком, причем не важно мужчина это или женщина, компетенции устаревают и размываются, поэтому нужно стараться выделить хоть немного времени на их поддержку», - Ольга Полднер, карьерный консультант.

Между тем, если вы числитесь в штате какой-то компании, не торопитесь искать новую работу — выйдите на текущее место. Во-первых, это позволит освежить знания и навыки и влиться в рабочие процессы. А во-вторых, в резюме не появится промежуток в стаже.

«Чтобы остаться в профессии, можно и не устраиваться на новую работу. Например, некоторые специалисты пользуются большим спросом, поэтому могут реализовать себя в качестве онлайн-консультанта по своему профилю. Такой возможностью могут воспользоваться юристы, бухгалтеры, HR-менеджеры, врачи», - добавляет Ольга.

Если вы решили сменить профессию после декрета

Один из сложных моментов при смене профессии — выбор сферы деятельности и способа получения навыков. Юлия Еремеева, эксперт по работе с соискателями в hh.ru, советует посмотреть, что вы уже умеете и как это можно реализовать на практике.

«Знакомая ещё в школе хорошо писала сочинения. В период декретного отпуска она вспомнила об этом навыке и решила попробовать себя в качестве копирайтера. Копирайтинг позволил ей писать тексты удалённо для разных заказчиков и совмещать работу с воспитанием ребёнка. А её заработок порой превышает оклад офисных сотрудников», - комментирует Юлия Еремеева, эксперт по работе с соискателями в hh.ru

Вспомните, чему вы всегда хотели научиться, — возможно, сейчас самое время.

«Одна клиентка давно интересовалась SEO-оптимизацией, но решилась на обучение только в декрете. После прохождения курсов она вышла на новую работу уже на другую должность. Она построила интересную карьеру и занимает позицию руководителя мобильной разработки в крупной компании», - Ольга Полднер, карьерный консультант

Сегодня довольно часто, чтобы обучиться некоторым профессиям, не нужно оканчивать вуз — достаточно пройти курсы. Срок обучения может варьироваться от пары недель до нескольких лет. Желательно подобрать курсы, которые предполагают стажировку или трудоустройство в компанию после обучения. Это поможет получить опыт, собрать портфолио и отзывы клиентов, приобрести личные достижения, которые помогут в дальнейшем поиске работы.

Кем лучше работать после декрета

Возможности человека после декрета в выборе профессии не ограничены. Но выбор зависит от количества свободного времени, наличия помощников, свободы передвижения и ряда прочих факторов. Карьерные консультанты выделяют несколько направлений, в которых люди с маленькими детьми строят карьеру чаще всего:

• онлайн-профессии;

• консультирование;

• работа с детьми;

• продажи;

• работа в сфере красоты\фитнеса;

• собственный бизнес.

Если вы решили развивать свой бизнес, желательно официально оформить статус самозанятости или открыть ИП, так как это даст преимущество при сотрудничестве с крупными заказчиками. Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, говорит, что человек, находящийся в декрете и официально трудоустроенный, может оформить самозанятость или открыть ИП без разрешения работодателя. При оформлении самозанятости или регистрации ИП человек не теряет декретные выплаты по уходу за ребёнком.

«Открывать своё дело можно, когда основное место трудоустройства человека не связано с государственными органами. Иногда внутренняя политика компании запрещает сотрудникам заниматься иной деятельностью, но вносить такой запрет по закону ТК РФ не имеет права. В частности, такое дело не будет рассматриваться судом. Но важно понимать, что, если человек использует в своём бизнесе конфиденциальные данные (базу клиентов, презентации организации и другие материалы), за это могут привлечь к ответственности, нужно быть осторожным», - добавляет Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru

Что писать в резюме, если вы решили сменить профессию

Если вы решили сменить профессию, создайте новое резюме. В разделе «Опыт работы» напишите всё, что соотносится с новым родом деятельности: это может быть стажировка в рамках обучения или проектная работа.

Например, вы хотите стать event-менеджером. Подумайте, какой опыт организации мероприятий у вас есть? Возможно, вы проводили праздники для своих близких или знакомых, устраивали совместные выезды на природу. Или вы хотите стать копирайтером — вспомните свой опыт по написанию текстов: это могут быть посты в социальных сетях на личной страничке или статьи для студенческой газеты. Опишите этот опыт как можно подробнее. Подумайте, какие обязанности из прошлой работы могут подойти к новой сфере, и сделайте на них акцент. В разделе «Обо мне» опишите знания, умения, навыки, личные качества, которые необходимы сотруднику на данной должности.