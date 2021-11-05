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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.21 13:00

Где родился, там и на службу пригодился: призывники Арктического региона пополняют Северный флот

В ходе осеннего призыва 2021 года больше половины военнослужащих из Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми остаётся служить в соединениях и частях Северного флота.

В октябре прошли первые отправки в войска. В Североморский пункт приёма личного состава прибыло более 200 северян. После праздников из Республики Коми будет отправлена очередная группа из 50 призывников. Также молодые военнослужащие направляются в воинские части Западного военного округа и Росгвардию.

Призыв молодых людей в северных регионах проводится с соблюдением профилактических мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Медицинские маски, перчатки, антисептики стали неотъемлемым аксессуаром призывников. Также на сборных пунктах военных комиссариатов субъектов РФ военнослужащие полностью обеспечиваются военной формой одежды того вида Вооружённых сил, в котором им предстоит проходить службу.

При распределении молодого пополнения по воинским частям учитывается уровень образования, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовленность и морально-деловые качества новобранцев. По опыту прошлых лет большинство из прибывших на Северный флот молодых людей изъявляют желание служить на надводных кораблях и в подразделениях береговых войск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для многих  юношей  служба по призыву перспективна тем, что по её окончании они получат ряд льгот при поступления в высшие учебные заведения или смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы на профессиональной основе.

 

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Последние комментарии

Николай
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макс
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Евгений
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