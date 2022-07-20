Где в Мурманской области проще всего найти работу? Ответ знает hh.ru

По данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, конкуренция за рабочие места среди соискателей-жителей Мурманской области снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось около 4 активных резюме, то сейчас – уже порядка 3. Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по другим регионах СЗФО – 5,8.

По данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, конкуренция за рабочие места среди соискателей-жителей Мурманской области снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось около 4 активных резюме, то сейчас – уже порядка 3.

Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по другим регионах СЗФО – 5,8.

Сегодня в Мурманской области проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах «Домашний персонал» (0,2 резюме на одну вакансию), «Консультирование» (0,2), «Медицина, фармацевтика» (0,5), «Спорт клубы, салоны красоты» (0,5), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Рабочий персонал» (0,7), «Банки и инвестиции» (0,8), «Продажи» (0,9), «Автомобильный бизнес») (1,0), «Госслужба» (1,1), «Инсталляция и сервис» (1,1) – именно здесь наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, имеет место выраженный кадровый дефицит.

Достаточно простым процесс трудоустройства будет и в сферах «Наука, образование» (1,4), «Искусство, развлечения» (1,4), «Производство» (1,8), «Маркетинг, реклама и PR» (1,8), а также в сфере «Транспорт, логистика» (1,8) (наглядно на диаграмме).

«Чем выше показатель конкуренции, тем сложнее найти работу и наоборот. Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 активных резюме на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. Когда уровень конкуренции ниже трёх резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит», – поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Интересно, что сами жители Мурманской области довольно высоко оценивают свои шансы на трудоустройство: по данным опроса, который недавно провела Служба исследований hh.ru, 59% соискателей из региона в целом уверены, что смогут найти новую работу в ближайшие три месяца. В целом по России такую уверенность испытывают 60% опрошенных соискателей.