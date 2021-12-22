Где в Мурманской области проще всего найти работу в декабре и в каких сферах есть самые «дорогие» вакансии
Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями в Мурманской области с начала декабря и выяснили, где проще всего найти работу, и работодатели из каких городов готовы платить больше 80 тысяч рублей.
За первую половину декабря работодатели Мурманской области разместили почти 4 000 вакансий. В топ городов региона, где работодатели активней всего размещают вакансии на данный момент входят: Мурманск (68% работы от общего объема в декабре), Апатиты (6%), Мончегорск (5%), Кировск (4%), Североморск и Кандалакша (по 3% вакансий в каждом городе).
По сравнению с прошлым годом в этих городах также наблюдается максимальный прирост вакансий и как следствие спрос на работников: в Мурманске спрос на сотрудников вырос на 197% год к году, в Апатитах +142%, в Мончегорске +155% вакансий, в Кировске +145%, в Североморске +218% и в Кандалакше +283%.
В среднем в данных городах предлагаемая зарплата колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. При этом работодатели по ряду профессий готовы платить выше среднерыночного уровня.
Рейтинг «дорогих» вакансий, доступных жителям Мурманской области:
- руководитель дивизиона в медицинскую лабораторию, от 131 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50415111, Мурманск;
- прораб/производитель работ, от 110 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50288077, Мончегорск;
- архитектор-проектировщик, от 80 000 до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50201926, Мурманск;
- инженер ПТО, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50030782, Апатиты;
- специалист по охране труда, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48584021, Кировск;
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супервайзер по развитию, от 100 000 руб. До вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49072472, Кандалакша.