Где в Мурманской области проще всего найти работу в декабре и в каких сферах есть самые «дорогие» вакансии

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями в Мурманской области с начала декабря и выяснили, где проще всего найти работу, и работодатели из каких городов готовы платить больше 80 тысяч рублей.

За первую половину декабря работодатели Мурманской области разместили почти 4 000 вакансий. В топ городов региона, где работодатели активней всего размещают вакансии на данный момент входят: Мурманск (68% работы от общего объема в декабре), Апатиты (6%), Мончегорск (5%), Кировск (4%), Североморск и Кандалакша (по 3% вакансий в каждом городе).

По сравнению с прошлым годом в этих городах также наблюдается максимальный прирост вакансий и как следствие спрос на работников: в Мурманске спрос на сотрудников вырос на 197% год к году, в Апатитах +142%, в Мончегорске +155% вакансий, в Кировске +145%, в Североморске +218% и в Кандалакше +283%.

В среднем в данных городах предлагаемая зарплата колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. При этом работодатели по ряду профессий готовы платить выше среднерыночного уровня.

Рейтинг «дорогих» вакансий, доступных жителям Мурманской области: