Где в России самые высокие пенсионные ожидания?

Какой уровень дохода на пенсии сегодня можно считать достойным? 49800 рублей в месяц, по мнению среднестатистического россиянина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Достойная пенсия, по мнению россиян, — 49800 тысяч рублей в месяц (+4% по сравнению с июнем 2024 года и +41% за 9 лет).

Запросы у мужчин чуть выше, чем у женщин: 50300 и 49400 рублей соответственно.

Более высокие ожидания мы фиксируем у респондентов от 35 до 45 лет (51500 рублей). Молодёжь до 35 лет менее требовательна, её пожелания — 48300 рублей в месяц. Россияне в возрасте 45+ считают достойной пенсию в размере 50800 рублей.

Респонденты с высшим образованием хотят получать 51200 рублей, что больше, чем пожелания граждан со средним профессиональным образованием (50100 рублей).

Россияне с доходом свыше 100 тысяч рублей в месяц называют сумму в 52100 рублей. Те, чей ежемесячный доход не превышает 50 тысяч, скромнее в своих ожиданиях (47200 рублей).

Список мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии возглавляет Москва, жители столицы считают достойной сумму в 52500 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (51900 рублей). В топ-5 входят города Дальнего Востока и Сибири: Хабаровск (50100 рублей), Владивосток (49400 рублей) и Тюмень (49500 рублей).

Время проведения опроса: 8 сентября — 6 октября 2025 года.