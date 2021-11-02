Где в России водителям предлагают больше 90 тысяч рублей в месяц?ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пандемия не помеха – пятичасовая экскурсия для любителей поспать и Олимпиада среди усачей и бородачей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 13:30

Где в России водителям предлагают больше 90 тысяч рублей в месяц?

На днях в России отметили День работника автомобильного и городского транспорта. Накануне праздника Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране (чаще компании ищут только продавцов и менеджеров по продажам).

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67700 рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94000), на втором - Республика Саха (92900), на третьем - Магаданская область (92300). Самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55600), в Нижегородской области (55600) и в Республике Адыгея (52400 рублей).

В регионах СЗФО с начала года компании нуждаются в более чем 31 тысяче водителей, что на 90% больше, чем годом ранее. Активней других водителей ищут в Петербурге (более 18000 вакансий), Ленобласти (порядка 3600 вакансий) и Калининграде (более 1800 вакансий). В Мурманской области не хватает почти 1700 водителей на новых вакансиях, в Архангельской области более 1300. В Карелии и Коми работодателям с начала года нужны более 1000 водителей в каждом регионе. В Новгородской области – порядка 900 человек, в Псковской области – более 900.

Средняя предлагаемая зарплата для водителей в СЗФО сейчас на уровне 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Самая высокая зарплата зафиксирована у компаний из Коми, а самая низкая среди регионов СЗФО – в Архангельской области.

Предлагаемая зарплата существенно зависит не только от региона трудоустройства, но и от специализации. Так, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать водители самосвала (902000 в месяц), такси (81000 руб.) и грузового транспорта (80300).

На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме – работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. В целом по стране сложнее всего закрывать вакансии водителей компаниям из Приморского края, Псковской области, Смоленской области, Кабардино-Балкарской Республики и Еврейской АО – в этих регионах на вакансию приходится не более 1,5 резюме. Значительно проще приходится работодателям Республики Тыва: это единственный регион, где на одну вакансию водителя приходится сразу пять резюме.

Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для водителей, 2021

Регион

Доля вакансий от страны в целом

Средняя предлагаемая зарплата, руб.

Кол-во резюме на вакансию

Республика Тыва

0,0%

93 967

5,0

Республика Саха (Якутия)

0,4%

92 870

1,9

Магаданская область

0,1%

92 280

3,8

Ямало-Ненецкий АО

0,5%

86 626

2,4

Республика Калмыкия

0,0%

84 611

3,0

Чеченская Республика

0,1%

81 645

2,8

Еврейская АО

0,1%

80 408

1,1

Кабардино-Балкарская Республика

0,1%

79 112

1,4

Сахалинская область

0,2%

77 288

2,1

Забайкальский край

0,6%

75 870

2,0

Иркутская область

2,4%

75 765

1,8

Республика Алтай

0,1%

75 722

2,3

Москва

13,2%

75 070

3,6

Республика Коми

0,3%

74 011

3,0

Курганская область

0,4%

73 993

2,0

Республика Бурятия

0,5%

72 391

2,5

Ханты-Мансийский АО - Югра

1,3%

72 357

2,4

Амурская область

0,6%

72 326

1,7

Республика Дагестан

0,2%

71 518

3,7

Хабаровский край

1,0%

70 510

1,7

 

Уровень предлагаемых зарплат в зависимости от специализации, 2021, руб.

Водитель самосвала

90 195

Водитель такси

81 032

Водитель грузового транспорта

80 311

Водитель автокрана

75 672

Личный водитель

67 556

Водитель-экспедитор

63 001

Водитель-курьер

62 715

Водитель автобуса

55 971

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Рецепт победы. Звезды». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+).
-PRO Деньги (16+)Безопасность финансовых услуг: опрос Банка России-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 79 копеек, доллар вырос на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика