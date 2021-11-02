Где в России водителям предлагают больше 90 тысяч рублей в месяц?
На днях в России отметили День работника автомобильного и городского транспорта. Накануне праздника Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату.
По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране (чаще компании ищут только продавцов и менеджеров по продажам).
Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67700 рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94000), на втором - Республика Саха (92900), на третьем - Магаданская область (92300). Самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55600), в Нижегородской области (55600) и в Республике Адыгея (52400 рублей).
В регионах СЗФО с начала года компании нуждаются в более чем 31 тысяче водителей, что на 90% больше, чем годом ранее. Активней других водителей ищут в Петербурге (более 18000 вакансий), Ленобласти (порядка 3600 вакансий) и Калининграде (более 1800 вакансий). В Мурманской области не хватает почти 1700 водителей на новых вакансиях, в Архангельской области более 1300. В Карелии и Коми работодателям с начала года нужны более 1000 водителей в каждом регионе. В Новгородской области – порядка 900 человек, в Псковской области – более 900.
Средняя предлагаемая зарплата для водителей в СЗФО сейчас на уровне 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Самая высокая зарплата зафиксирована у компаний из Коми, а самая низкая среди регионов СЗФО – в Архангельской области.
Предлагаемая зарплата существенно зависит не только от региона трудоустройства, но и от специализации. Так, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать водители самосвала (902000 в месяц), такси (81000 руб.) и грузового транспорта (80300).
На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме – работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. В целом по стране сложнее всего закрывать вакансии водителей компаниям из Приморского края, Псковской области, Смоленской области, Кабардино-Балкарской Республики и Еврейской АО – в этих регионах на вакансию приходится не более 1,5 резюме. Значительно проще приходится работодателям Республики Тыва: это единственный регион, где на одну вакансию водителя приходится сразу пять резюме.
|
Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для водителей, 2021
|
Регион
|
Доля вакансий от страны в целом
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
|
Кол-во резюме на вакансию
|
Республика Тыва
|
0,0%
|
93 967
|
5,0
|
Республика Саха (Якутия)
|
0,4%
|
92 870
|
1,9
|
Магаданская область
|
0,1%
|
92 280
|
3,8
|
Ямало-Ненецкий АО
|
0,5%
|
86 626
|
2,4
|
Республика Калмыкия
|
0,0%
|
84 611
|
3,0
|
Чеченская Республика
|
0,1%
|
81 645
|
2,8
|
Еврейская АО
|
0,1%
|
80 408
|
1,1
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
0,1%
|
79 112
|
1,4
|
Сахалинская область
|
0,2%
|
77 288
|
2,1
|
Забайкальский край
|
0,6%
|
75 870
|
2,0
|
Иркутская область
|
2,4%
|
75 765
|
1,8
|
Республика Алтай
|
0,1%
|
75 722
|
2,3
|
Москва
|
13,2%
|
75 070
|
3,6
|
Республика Коми
|
0,3%
|
74 011
|
3,0
|
Курганская область
|
0,4%
|
73 993
|
2,0
|
Республика Бурятия
|
0,5%
|
72 391
|
2,5
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
1,3%
|
72 357
|
2,4
|
Амурская область
|
0,6%
|
72 326
|
1,7
|
Республика Дагестан
|
0,2%
|
71 518
|
3,7
|
Хабаровский край
|
1,0%
|
70 510
|
1,7
|
Уровень предлагаемых зарплат в зависимости от специализации, 2021, руб.
|
Водитель самосвала
|
90 195
|
Водитель такси
|
81 032
|
Водитель грузового транспорта
|
80 311
|
Водитель автокрана
|
75 672
|
Личный водитель
|
67 556
|
Водитель-экспедитор
|
63 001
|
Водитель-курьер
|
62 715
|
Водитель автобуса
|
55 971