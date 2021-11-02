Где в России водителям предлагают больше 90 тысяч рублей в месяц?

На днях в России отметили День работника автомобильного и городского транспорта. Накануне праздника Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала почти 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года, и выяснила, в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату.

По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране (чаще компании ищут только продавцов и менеджеров по продажам).

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67700 рублей. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94000), на втором - Республика Саха (92900), на третьем - Магаданская область (92300). Самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55600), в Нижегородской области (55600) и в Республике Адыгея (52400 рублей).

В регионах СЗФО с начала года компании нуждаются в более чем 31 тысяче водителей, что на 90% больше, чем годом ранее. Активней других водителей ищут в Петербурге (более 18000 вакансий), Ленобласти (порядка 3600 вакансий) и Калининграде (более 1800 вакансий). В Мурманской области не хватает почти 1700 водителей на новых вакансиях, в Архангельской области более 1300. В Карелии и Коми работодателям с начала года нужны более 1000 водителей в каждом регионе. В Новгородской области – порядка 900 человек, в Псковской области – более 900.

Средняя предлагаемая зарплата для водителей в СЗФО сейчас на уровне 60 тысяч рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Самая высокая зарплата зафиксирована у компаний из Коми, а самая низкая среди регионов СЗФО – в Архангельской области.

Предлагаемая зарплата существенно зависит не только от региона трудоустройства, но и от специализации. Так, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать водители самосвала (902000 в месяц), такси (81000 руб.) и грузового транспорта (80300).

На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме – работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. В целом по стране сложнее всего закрывать вакансии водителей компаниям из Приморского края, Псковской области, Смоленской области, Кабардино-Балкарской Республики и Еврейской АО – в этих регионах на вакансию приходится не более 1,5 резюме. Значительно проще приходится работодателям Республики Тыва: это единственный регион, где на одну вакансию водителя приходится сразу пять резюме.

Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для водителей, 2021 Регион Доля вакансий от страны в целом Средняя предлагаемая зарплата, руб. Кол-во резюме на вакансию Республика Тыва 0,0% 93 967 5,0 Республика Саха (Якутия) 0,4% 92 870 1,9 Магаданская область 0,1% 92 280 3,8 Ямало-Ненецкий АО 0,5% 86 626 2,4 Республика Калмыкия 0,0% 84 611 3,0 Чеченская Республика 0,1% 81 645 2,8 Еврейская АО 0,1% 80 408 1,1 Кабардино-Балкарская Республика 0,1% 79 112 1,4 Сахалинская область 0,2% 77 288 2,1 Забайкальский край 0,6% 75 870 2,0 Иркутская область 2,4% 75 765 1,8 Республика Алтай 0,1% 75 722 2,3 Москва 13,2% 75 070 3,6 Республика Коми 0,3% 74 011 3,0 Курганская область 0,4% 73 993 2,0 Республика Бурятия 0,5% 72 391 2,5 Ханты-Мансийский АО - Югра 1,3% 72 357 2,4 Амурская область 0,6% 72 326 1,7 Республика Дагестан 0,2% 71 518 3,7 Хабаровский край 1,0% 70 510 1,7