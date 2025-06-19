ПРОГРАММЫ ПО БУХГАЛТЕРИИ И УЧЕТУ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСАСТЫКОВОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 12:00

Где зарплаты растут быстрее в 2025 году в Мурманской области? Ответ знают эксперты hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и составили рейтинг «офисных» и рабочих профессий, медианная предлагаемая зарплата для которых выросла сильнее всего с начала 2025 года.

Медианная зарплата, которую предлагают местные работодатели в начале этого лета, достигла 77,8 тысячи рублей. По сравнению с началом года доход, который предлагают мурманским работникам, вырос на 3 тысячи рублей. Таким образом, по уровню дохода Мурманская область в общероссийском рейтинге регионов занимает 16 место, её опережают по уровню зарплат Красноярский (79,2 тысячи рублей) и Хабаровский край (80,8 тысячи рублей).

А вот по динамике дохода с начала года Мурманская область заняла менее выгодное 50 место среди российских регионов. Сильнее всего с начала года зарплаты выросли в Ингушетии (+13,9 тысячи рублей с начала года) – 1 место в рейтинге, Карачаево-Черкессии (+10,3 тысячи) – 2 место, и Кабардино-Балкарии (+9,8 тысячи рублей) – 3 место.

Между тем кроме регионального рейтинга также полезно понять, какие профессии «белых» воротничков или так называемых офисных работников или всё же рабочих росли активнее всего за последние пять месяцев.

Аналитика hh.ru по Мурманской области показывает, что в топ профессий с самой активно растущей зарплатой вошли преимущественно рабочие профессии. Так, сильнее всего с начала года вырос доход в вакансиях для монтажников (+30 тысяч - до 130 тысяч рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали сервисные инженеры (+17,3 тысячи рублей - до 120 тысяч), врачи (+16,3 тысячи рублей - до 116,3 тысячи), операторы call-центра (+14,5 тысячи рублей - до 68 тысяч) и мерчандайзеры (+12 тысяч рублей - до 49 тысяч).

Наряду с перечисленными профессиями также динамично растёт зарплата у местных поваров (+12 тысяч - до 77,4 тысячи рублей), кладовщиков (+9 тысяч - до 70 тысяч рублей), курьеров (+5,4 тысячи - до 145,5 тысячи рублей). Среди офисных специалистов выделяются торговые представители (+5 тысяч - до 85 тысячи рублей), бухгалтеры (+2 тысячи - до 70 тысяч рублей).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20Фильм-концерт группы Наутилус Помпилиус «30 лет под водой», Санкт-Петербург '2013 (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в мае в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли мясо птицы, постельное бельё и экскурсионные услуги-PRO Валюту (16+)Курс доллара США повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС выведен в плановый ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»