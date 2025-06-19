Где зарплаты растут быстрее в 2025 году в Мурманской области? Ответ знают эксперты hh.ru

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и составили рейтинг «офисных» и рабочих профессий, медианная предлагаемая зарплата для которых выросла сильнее всего с начала 2025 года.

Медианная зарплата, которую предлагают местные работодатели в начале этого лета, достигла 77,8 тысячи рублей. По сравнению с началом года доход, который предлагают мурманским работникам, вырос на 3 тысячи рублей. Таким образом, по уровню дохода Мурманская область в общероссийском рейтинге регионов занимает 16 место, её опережают по уровню зарплат Красноярский (79,2 тысячи рублей) и Хабаровский край (80,8 тысячи рублей).

А вот по динамике дохода с начала года Мурманская область заняла менее выгодное 50 место среди российских регионов. Сильнее всего с начала года зарплаты выросли в Ингушетии (+13,9 тысячи рублей с начала года) – 1 место в рейтинге, Карачаево-Черкессии (+10,3 тысячи) – 2 место, и Кабардино-Балкарии (+9,8 тысячи рублей) – 3 место.

Между тем кроме регионального рейтинга также полезно понять, какие профессии «белых» воротничков или так называемых офисных работников или всё же рабочих росли активнее всего за последние пять месяцев.

Аналитика hh.ru по Мурманской области показывает, что в топ профессий с самой активно растущей зарплатой вошли преимущественно рабочие профессии. Так, сильнее всего с начала года вырос доход в вакансиях для монтажников (+30 тысяч - до 130 тысяч рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали сервисные инженеры (+17,3 тысячи рублей - до 120 тысяч), врачи (+16,3 тысячи рублей - до 116,3 тысячи), операторы call-центра (+14,5 тысячи рублей - до 68 тысяч) и мерчандайзеры (+12 тысяч рублей - до 49 тысяч).

Наряду с перечисленными профессиями также динамично растёт зарплата у местных поваров (+12 тысяч - до 77,4 тысячи рублей), кладовщиков (+9 тысяч - до 70 тысяч рублей), курьеров (+5,4 тысячи - до 145,5 тысячи рублей). Среди офисных специалистов выделяются торговые представители (+5 тысяч - до 85 тысячи рублей), бухгалтеры (+2 тысячи - до 70 тысяч рублей).