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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 11:30

Гектар Арктики: Мурманская область в лидерах по площади открытых территорий и количеству предоставленных участков

Государственная программа действует на территории региона уже 4 года. Об этом в рамках оперативного совещания вчера сообщила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«Мурманская область уже четыре года остаётся лидером реализации государственной программы «Гектар Арктики»: не только по площади открытых территорий — 700 тысяч гектаров, но и по количеству заключенных договоров безвозмездного пользования землей — 3849. Растёт интерес к Кольскому Заполярью — 850 из них предоставлено в пользование участникам из других уголков страны», — отметила Надежда Аксенова.

Основным видом использования полученных «гектаров» граждане выбирают индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства и личного подсобного хозяйства. Это говорит о желании участников связать свои долгосрочные планы с Кольским Севером.

«Программа «Гектар Арктики» также востребована среди предпринимателей. Она способствует активному развитию туристических бизнес-проектов, реализуемых участниками на своих «гектарах». Например, в их числе — сап-станция «Гиперборея» в Ловозерском округе и глэмпинг «ЭлвудЭко Вилэдж» в Апатитах. Часть проектов реализуется с использованием гранта «Губернаторский старт», — подчеркнула заместитель губернатора.

Надежда Аксенова напомнила участникам о необходимости освоения своих гектаров. Закон обязывает сделать это в течение 4,5 лет с момента их получения, чтобы потом оформить их в собственность или аренду. Передача «гектара» не происходит автоматически.

В обсуждении вопроса принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

«Гектар Арктики» – это значимая, своевременная и комплексная программа, которая позволяет не только эффективно развивать северные территории, но и значительно улучшать качество жизни северян, - отметил Сергей Дубовой. - За четыре года реализации она не только не утратила своей востребованности, но и стала популярна даже среди жителей из других регионов. Важно, что программа не стоит на месте, а постоянно развивается, учитывая запросы её участников. В качестве примера, для более правильного и быстрого освоения «гектаров» владельцы участков стали объединять их в агломерации, и уже образовано четыре юридических лица. Программа «Гектар Арктики» – это не только уникальная возможность воплотить свою мечту в реальность, это шанс внести свой посильный вклад в развитие и освоение малой Родины».

Подробнее об этом и итогах программы в докладе министра имущественных отношений Мурманской области Виктории Минкиной.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551346/#&gid=1&pid=1

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