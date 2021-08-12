«Гектар Арктики»: В Мурманской области оформлены первые в Арктической зоне РФ договоры безвозмездного пользования землей
Оформлены первые договоры безвозмездного пользования землей в рамках программы «Гектар Арктики». Первые участки по программе упрощенного получения в Арктической зоне РФ получит семья из Мурманской области.
Заявители получат земельные участки в районе 31 км автодороги Кола-Верхнетуломский (садовое товарищество «Юркино»): два участка по 15 соток и участок 20 соток. Земли могут быть использованы под строительство дома.
«Поздравляю наших первых получателей. На сегодня подано около 1300 заявок, и этот высокий спрос в первые же дни показывает, как много северян хотят жить и развиваться в родной области. Я каждому желаю успеха в реализации проекта на гектаре. И в строительстве дома, в котором будет жить вся семья, и в открытии собственного дела», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Стоит отметить, что договоры были подписаны посредством федеральной информационной системы (ФИС), которая позволяет подать заявку и оформить необходимые документы не выходя из дома.
Напомним, программа «Гектар Арктики», являющаяся продолжением «Дальневосточного гектара», стартовала в регионе 1 августа. Северяне могут в упрощенном порядке безвозмездно приобрести земельный участок как в личных целях, так и для реализации собственных бизнес-проектов. Интерактивная карта участков размещена на Интернет-сайте регионального министерства имущественных отношений. Первые полгода программой смогут воспользоваться исключительно жители Мурманской области.
Заявление граждане могут подать любым удобным способом:
- самостоятельно через портал «НаДальнийВосток.рф» (для этого необходимо авторизоваться на сайте Госуслуги);
- обратившись лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ;
- через Росреестр.
Получить консультацию по вопросам участия в программе «Гектар Арктики» можно на портале «Наш Север».