«Гектар Арктики»: В Мурманской области оформлены первые в Арктической зоне РФ договоры безвозмездного пользования землей

Оформлены первые договоры безвозмездного пользования землей в рамках программы «Гектар Арктики». Первые участки по программе упрощенного получения в Арктической зоне РФ получит семья из Мурманской области.

Заявители получат земельные участки в районе 31 км автодороги Кола-Верхнетуломский (садовое товарищество «Юркино»): два участка по 15 соток и участок 20 соток. Земли могут быть использованы под строительство дома.

«Поздравляю наших первых получателей. На сегодня подано около 1300 заявок, и этот высокий спрос в первые же дни показывает, как много северян хотят жить и развиваться в родной области. Я каждому желаю успеха в реализации проекта на гектаре. И в строительстве дома, в котором будет жить вся семья, и в открытии собственного дела», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Стоит отметить, что договоры были подписаны посредством федеральной информационной системы (ФИС), которая позволяет подать заявку и оформить необходимые документы не выходя из дома.

Напомним, программа «Гектар Арктики», являющаяся продолжением «Дальневосточного гектара», стартовала в регионе 1 августа. Северяне могут в упрощенном порядке безвозмездно приобрести земельный участок как в личных целях, так и для реализации собственных бизнес-проектов. Интерактивная карта участков размещена на Интернет-сайте регионального министерства имущественных отношений. Первые полгода программой смогут воспользоваться исключительно жители Мурманской области.

Заявление граждане могут подать любым удобным способом:

- самостоятельно через портал «НаДальнийВосток.рф» (для этого необходимо авторизоваться на сайте Госуслуги);

- обратившись лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ;

- через Росреестр.

Получить консультацию по вопросам участия в программе «Гектар Арктики» можно на портале «Наш Север».