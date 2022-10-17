Гектары Арктики продолжают интересовать россиян

Благодаря программе «Гектар Арктики» граждане, в том числе участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, могут в упрощённом порядке безвозмездно приобрести земельный участок в Мурманской области для реализации собственных бизнес-проектов. Для этих целей выделено более 730 тысяч гектаров земли[G1] . Мурманская область входит в число лидеров в стране по объёму предоставленной под программу территории.

«С начала текущего года было принято 887 заявок на получение гектара земли в Мурманской области и 591 заявление о регистрации договоров безвозмездного пользования данными земельными участками. Наиболее востребованные участки расположены в Кольском районе (50% всех заявок), большая часть них – в Молочном, Ура-Губе, Зверосовхозе и ж/д ст. Выходной. Также много заявок подано на земли в пределах н.п. Североморск-3 (14%)», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Участникам программы «Гектар Арктики» доступен комплекс мер поддержки для освоения земельных участков, создание и развитие новых форм сельского хозяйства, а также развитие малого предпринимательства.

«Заявители указали самые разнообразные виды деятельности, которую они планируют вести на полученном «гектаре» – от авиационного спорта, полей для гольфа, конных прогулок до пчеловодства. Но большинство, конечно, планируют использовать землю для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства», - отметила заместитель директора-главный технолог Кадастровой палаты по Мурманской области Лидия Звонарёва.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, принять участие в программе «Гектар Арктики» может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте https://надальнийвосток.рф. Подробную информацию о программе на территории Мурманской области можно получить на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области https://property.gov-murman.ru/activities/arctic_hectare.