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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 15:30

«Гектары в Арктике» больше всего берут в Мурманской области, меньше в НАО и Коми

Федеральная программа «Дальневосточный гектар» в Арктической зоне России по предоставлению земель в безвозмездное пользование показывает наибольший спрос среди населения в Мурманской области, наименьший в Республике Коми и Ненецком АО.

В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 га на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности, с которым нужно определиться в течение года. В первые шесть месяцев действия программы подать заявку на получение участка в арктических регионах могут только местные жители.

«В Мурманской области на данный момент подано 2624 заявки на получение земель в безвозмездное пользование, при этом 118 участков уже предоставлено, ещё 906 договоров находятся в стадии заключения», - сообщила ТАСС министр имущественных отношений Заполярья Виктория Минькина. Под программу «Гектар в Арктике» власти Мурманской области отдали 731,2 тысячи га, что составляет более 5% территории региона. Большая часть (614,2 тысячи га) - земли лесного фонда. Спросом пользуется Кольский район, его территория самая крупная в регионе.

«Программа востребована среди населения. Основная часть участков предполагается под строительство частного жилья, однако есть и желающие организовать и небольшой бизнес, в том числе туристический, есть и такие, кто планирует организовать на своем участке личное подсобное хозяйство», - отметила Минькина. Министр также добавила, что в первый год пользования участками северянам еще предстоит окончательно определиться с видами разрешенного использования, поэтому «судить о количестве земель, предоставляемых под бизнес-проекты, сельское хозяйство или промышленность, пока рано».

Также в Заполярье с 2022 года начнёт действовать региональная программа «Свой дом в Арктике», которую можно будет объединить с «Гектаром Арктики». На безвозмездно предоставленном участке жители Мурманской области смогут получить субсидию до 30% на строительство или покупку готового дома.

Наши соседи - Карелия - находятся на втором месте среди регионов - участников программы по количеству земель, которые власти республики отдали под гектары в Арктике - 337 тысячи га (около 2%) территории региона, но только на четвертом по количеству поступивших заявок - почти в два раза меньше, чем в ЯНАО и в семь раз меньше, чем в Заполярье.

«За два месяца действия программы в Карелии на получение «Арктического гектара» подали более 360 заявок. Большинство заявителей хотят получить бесплатные участки в Лоухском районе и Костомукшском городском округе. Большая часть предоставляемой территории относится к землям лесного фонда (свыше 327 тысячи га), более 10 тысяч га находятся в границах населенных пунктов, 106,5 - земли сельхозназначения», - рассказал ТАСС заместитель директора республиканского управления земельными ресурсами Иван Хорульский.

Он также пояснил, что большинство местных жителей планируют на участках строительство домов с подсобным хозяйством, хотя в нескольких заявках указаны туристические проекты. «Например, в Сегежском районе на одном из гектаров может появиться причал для маломерных судов, а в Кемском районе - парк с фонтанами и скульптурами», - сказал он.

А вот гектары на территории лесного фонда Карелии, по словам чиновника, пока не пользуются популярностью, что связывают с отсутствием там готовой инфраструктуры. Но власти республики надеются, что с февраля 2022 года, когда получить участки на арктических территориях смогут все жители России, ситуация изменится. «Я думаю, что будут иметь больший спрос участки лесного фонда, потому что развитие туристической инфраструктуры имеет спрос уже сейчас. Когда принять участие в программе смогут жители всей России, думаю, нам придется вновь прорабатывать территории для включения», - подытожил Хорульский.

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