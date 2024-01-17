Гендерных стереотипов на рынке труда стало меньше, но к социальному статусу женщин часть работодателей по-прежнему относится предвзято. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Компаний, где есть негласные предпочтения к социальному статусу соискательниц, — 19%. В прошлом году таковых было чуть больше (22%), а в 2010 — много больше (39%). К социальному статусу мужчин-соискателей есть пожелания у 14% компаний.

Чаще всего предпочтения работодателей — на стороне кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

О негласных запретах в отношении соискательниц рассказали рекрутеры 13% компаний. Позитивные изменения налицо: в 2010 году о подобной избирательности рассказывали представители 36% предприятий и организаций (чаще всего избегали нанимать замужних бездетных женщин, опасаясь, что они скоро уйдут в декрет). Значительно меньше негласных запретов в отношении мужчин: 14% в 2010 году и 9% сейчас.

Время проведения опроса: 5 ноября — 28 декабря 2023 года.