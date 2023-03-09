Гендерный баланс: женщины Мурманской области оказались активней мужчин в поиске работы и хотят зарплату до 65 тысяч рублей

Аналитики hh.ru выяснили, что каждое второе резюме (53% от всего объёма в регионе) принадлежит женщинам. Кроме того, больше трети соискательниц претендуют на зарплату до 65 тысяч рублей. В топ-3 профессий, наиболее востребованных среди женщин в Мурманской области, вошли администратор, менеджер по работе с клиентами и продавец-консультант.

За последние 2 месяца соискатели в Мурманской области разместили или обновили более 15000 резюме. Из них 53% резюме принадлежат женщинам. Чаще других работу искали жительницы региона в возрасте от 26 до 35 лет (26% резюме от всего объема в регионе) и 36-45 лет (22%). Меньше всего резюме разместили женщины предпенсионного возраста – более 55 лет (лишь 2%).

Самыми популярными среди соискательниц стали должности администратора (10%), менеджера по работе с клиентами (9%) и продавца-консультанта (9%). При этом женщины Мурманской области также интересуются такими профессиями как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие. На данные профессии приходится порядка 10% резюме от местных соискательниц.

Почти половина кандидаток в регионе имеют высшее образование (43%), каждая четвертая (24%) имеет средне-специальное образование. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (48%). При этом молодые специалистки в Мурманской области тоже активны – каждое четвёртое резюме размещено соискательницами без опыта (25%). Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (92%).

Наиболее распространенные зарплатные ожидания среди местных жительниц составили до 65 тысяч рублей – такую зарплату запрашивает больше трети соискательниц в регионе. На зарплату до 40 тысяч рублей согласна каждая пятая соискательница, до 80 тысяч рублей претендует каждая седьмая жительница Мурманской области (13% женщин). На зарплату больше 80 тысяч рассчитывают всего 6% соискательниц.