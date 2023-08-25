Гендиректор Фонда капремонта проверила ход работ по ремонту дома в Мурманске

В Мурманске в рамках еженедельного объезда генерального директора Фонда капитального ремонта состоялась проверка выполнения работ «сталинки» по проезду Рыбный.

Так, Фондом капитального ремонта был заключён договор с порядной организацией «Гранд Электро» на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Внутридомовые системы готовы к зимнему отопительному сезону. Проверка пройдена успешно, а работы приняты без замечаний.

Работы по капитальному ремонту фасада, подвала и фундамента выполнялись организацией «Актив-Энерго». Специалисты провели восстановление штукатурного слоя фасада, выполнили шпаклевание, грунтовку и окраску стен фасада, биоцидную обработку поверхностей, замену оконных блоков в местах общего пользования, замену оконных отливов, ремонт козырьков и крылец входов в подъезды, отремонтировали балконы. В рамках капитального ремонта фундамента и подвала выполнены ремонт и армирование отмостки, ремонт поврежденных участков цоколя, гидроизоляция с биоцидной обработкой стен подвала, заменены дверные блоки в подвальное помещение.

Благодаря грамотно организованной работе и взаимодействию с региональным фондом капремонта подрядчики завершили работы в установленные договором сроки.

«Я, как заказчик, всегда буду говорить, что на пять с плюсом мы не будем это оценивать. Но на твердую четверку проведенные работы оценим», - отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова.

Также генеральный директор Фонда капремонта отметила, что в 2023 году планируется выполнить капитальный ремонт в 337 многоквартирных домах Мурманской области. На данный момент проведён капитальный ремонт 114 конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем в 63 домах, из них: 36 крыш, 9 фасадов, 7 подвалов, 5 фундаментов, 57 внутридомовых инженерных систем, из них - 8 водоотведение, 6 ГВС, 15 водонагревателей, 8 ХВС, 12 теплоснабжения, 8 электроснабжения.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, работы по капитальному ремонту дома №4 по проезду Рыбный выполнялись в рамках краткосрочного плана на 2023 год.

Фото: https://gov-murman.ru