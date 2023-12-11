Гендиректор Фонда капремонта проверила качество работ в двух домах на Октябрьской улице Мурманска

В Мурманске на улице Октябрьской завершён капремонт дома №22 и проводятся работы по обновлению крыши дома №28. Капитальный ремонт ведётся в рамках плана «На Севере – жить». Ход работ проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Двухэтажный дом №22 на улице Октябрьской был построен в 1949 году. В рамках региональной программы капремонта в 2022 году там привели в порядок крышу, а также отремонтировали внутридомовые системы и системы электро- и теплоснабжения. В августе 2023 года отремонтировали внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения. Этим занималась подрядная организация ООО «Сантехстандарт». Капитальный ремонт фасада выполнил подрядчик «Кольстрой».

«Здесь полностью провели ремонт штукатурки, отмостки, установили окна в подъездах. Заменили отливы, покрасили», – рассказал руководитель компании-подрядчика. Он сообщил, что использовалась краска с добавлением силикона, хорошо пропускающая пары и долговечная.

Работы завершены и приняты специальной комиссией.

Трёхэтажный кирпичный дом №28 построен в 1953 году. В настоящее время подрядчик завершает там работы по капремонту крыши.

«По краю крыши, чтобы не появлялись сосульки, устанавливаем греющую ленту, а не греющий кабель. Эту технологию мы впервые применяем в многоквартирном доме. Посмотрим, как она себя покажет в условиях Крайнего Севера», – сообщила Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках региональной программы капремонта в 2022 году за счёт средств областного бюджета в этом доме также заменили общедомовой водоподогреватель.

Отметим, капремонт крыши и фасада в этом доме был запланирован на 2040-2043 годы. Однако, после обращения собственников квартир и управляющей организации ООО «Комфорт» в Минстрой Мурманской области сроки ремонта были перенесены на более раннее время. Разработка проектной документации, строительно-монтажные работы и строительный контроль для капремонта крыши дома были проведены за счёт средств, которые высвободились в результате экономии по итогам мероприятий областного Минстроя в 2023 году.

Ремонтирует крышу подрядчик ООО «Актив Энерго» по договору, заключённому в сентябре 2023 года. И по состоянию на 8 декабря организация заканчивает работы.

На кровле строители устанавливают ограждения, завершают работы на чердаке. Специалисты усилили стропила, приготовили утеплитель.

Фото: https://gov-murman.ru