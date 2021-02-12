Генерал-майор полиции Виталий Зайков представил нового начальника УМВД России по городу Мурманску личному составу

Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков вчера представил личному составу назначенного на должность руководителя УМВД России по городу Мурманску майора полиции Равшана Эргашева.

В ходе мероприятия Виталий Николаевич отметил, что за годы службы в органах внутренних дел Равшаном Абдилхамитовичем пройден большой путь профессионального становления и накоплен значительный опыт. Он пожелал новому начальнику УМВД России по городу Мурманску успехов в служебной деятельности и выразил уверенность, что имеющийся потенциал будет им максимально использован при обеспечении правопорядка и безопасности на территории областного центра.

Равшан Эргашев поблагодарил за оказанное доверие. Обращаясь к личному составу, он акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения законности в служебной деятельности и персональной ответственности за порученный участок работы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Равшан Абдилхамитович Эргашев родился 28 января 1986 года в городе Беломорске Республики Карелия.

В 2011 году окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2004 года работал в отделении патрульно-постовой службы ОВД Беломорского района. В 2006 году перешел на службу в уголовный розыск. В 2012 году назначен начальником ОУР МО МВД России «Кемский». В том же году стал заместителем начальника отдела полиции по Беломорскому району МО МВД России «Кемский». В 2014 году - заместитель начальника отдела МВД России – начальник полиции МО МВД России «Медвежьегорский». В 2015 году – начальник полиции отдела МВД России по Медвежьегорскому району. Затем возглавил отделение МВД России по Кемскому району.

С 2019 года занимал должность заместителя начальника Управления – начальника полиции УМВД России по городу Мурманску.

Награждён медалью МВД России «За отличие в службе» 3 и 2 степени, медалью «За доблесть в службе», Почётной грамотой МВД России.