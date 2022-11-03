«Генералиссимус Суворов» в рамках госиспытаний успешно выполнил стрельбу ракетой «Булава»

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава». Об этом в четверг сообщили журналистам в Минобороны России.

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», - заявили в военном ведомстве.

ТАСС пишет, что в Минобороны России уточнили, стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. «Полёт баллистической ракеты «Булава» прошёл в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура», - подчеркнули там.

Ранее генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Генералиссимус Суворов» готовится к передаче флоту.

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