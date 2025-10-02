ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Мурманская область. Арктика (16+)02.10.25 08:45

Генеральная репетиция» - концерт в подарок на 35-летие творческой деятельности

Драматический театр «Комедиограф» с гордостью открывает свой новый сезон, отмечая значимый юбилей - 35 лет творческой деятельности.

12 октября в 17.00 сцена превратится в настоящий калейдоскоп талантов: зрителей ждёт захватывающая серия ярких театральных миниатюр — остроумных, трогательных и эмоциональных. Каждый номер проникнут духом лёгкости и искренности, которые стали визитной карточкой «Комедиографа» за три с половиной десятилетия.

Как отмечает vk.com/odkkirova, и это только начало! Для создания по-настоящему праздничной атмосферы к театру присоединятся его верные творческие друзья — коллективы, которые вместе с «Комедиографом» прошли долгий путь, поддерживая и вдохновляя друг друга. Разнообразие стилей и жанров обещает сделать этот вечер незабываемым, насыщенным смехом, музыкой и настоящим театральным волшебством.

Название концерта — «Генеральная репетиция» — интригует и подогревает интерес. Ведь именно от неё зависит, состоится ли главное представление. Эта метафора напоминает о хрупкости и одновременно силе театрального мира, о тех моментах ожидания и волнения, которые всегда предшествуют чуду на сцене.

«Кировка» приглашает мурманчан и гостей города стать свидетелями начала нового творческого этапа и отпраздновать 35-летний юбилей одного из самых любимых мурманчанами театральных коллективов.

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457301602%2F5613cf87c76de099df

-

