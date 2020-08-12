«Генеральная репетиция осени» состоялась!

Метеорологи сравнивают погодные изменения этой недели с «генеральной репетицией осени». По их прогнозам, летний температурный режим сохранится только в южных широтах страны.

Синоптики предупредили, что уже сегодня в центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 10 градусов.

«В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличиться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег», - говорится в сообщении.

Тем не менее, метеорологи считают, что похолодание продлится недолго. По их словам, холодный воздух, занесенный в регион в результате «арктического вторжения», сам создает почву для скорого потепления.

«Холодный воздух тяжёлый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что в свою очередь приведёт к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье», — приводит слова экспертов ria.ru.