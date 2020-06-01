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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 08:30

Генеральные уборки прошли во всех населённых пунктах Кольского района

31 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл субботник на улицах Причальная и Молодёжная микрорайона Мурмаши.

Задачу привести в порядок все общественные территории Мурманской области до 1 июня дал губернатор Андрей Чибис. Поддержали акцию «Чистая весна» и активисты Единого волонтёрского центра, который возглавляет первая леди региона Евгения Чибис.

Напомним, районный центр присоединился к акции 27 мая. Тогда волонтёры вместе с Евгенией Чибис, руководителями муниципалитета и представителями ОНФ убрали центральный парк древнего поморского города.

Генеральные уборки также прошли во всех населённых пунктах Кольского района. Волонтёры, работники муниципальных предприятий и ведомственных учреждений, а также сотрудники администраций всех уровней выходили на субботники порядка сорока раз.

В это воскресенье субботники провели в Мурмашах, а также в микрорайоне Причальное. Генеральную уборку улиц Причальная и Молодёжная возглавили глава районной администрации Александр Лихолат и глава муниципалитета гп. Мурмаши Оксана Данилова.

Если обочины федеральных магистралей, за которые отвечает ФКУ Упрдор «Кола», находятся в состоянии близкому к идеалу, то о дорогах районного значения, подведомственных «Мурманскавтодору», этого сказать нельзя. Битое стекло, бутылки, старые пластиковые пакеты и окурки. Весь этот хлам сегодня пришлось убирать волонтерам. Только в Причальном они собрали несколько десятков мешков с мусором. Неравнодушные жители микрорайона также проредили старый кустарник и спилили поваленные зимой деревья.

- Работы по уборке Причального продолжаться уже на следующей неделе, - подчеркнул Александр Лихолат. - Весь оставшийся мусор уберет специализированная организация. Прорабатывается и вопрос о том, чтобы район заключил договор с «Мурманскавтодором» и взял на себя обязательства по очистке обочин возле населенных пунктов Кола, Причальное и Тулома. Мы также готовы оплачивать работы и по регулярной уборке сорока остановочных комплексов, которые находятся на территориях этих поселков.

Школьники из Причального, которые участвовали в субботнике наравне со взрослыми, также попросили у главы муниципального образования  гп. Мурмаши Оксаны Даниловой продолжить и в дальнейшем благоустройство сквера у здания местной библиотеки. Установить здесь скамейки, столики для настольных игр, чтобы парк стал для молодёжи настоящей «точкой притяжения», сообщает администрация Кольского района.

 

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