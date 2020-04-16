Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов

Он был назначен на эту должность с 14 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба АО, Валентин Михайлович Горобцов родился 24 марта 1956 г . в с. Осиково Чертковского района Ростовской области. Получил высшее военное образование и позднее закончил Северо-Западную академию государственной службы, с 1973 по 1997 г . служил в российских Вооруженных силах.

Затем до 2004 года руководил муниципальным предприятием ПО ЖКХ «Металлург» в г. Череповце Вологодской области, а также с 2002 до 2004 года являлся депутатом городской думы Череповца. С 2004 по 2008 г . - заместитель главы г. Вологды по проведению реформы ЖКХ.

С 15 мая по 31 октября 2008 г . исполнял полномочия главы г.Вологды, после чего был приглашён на работу в правительство Вологодской области, где до 30 августа 2011 г . занимал должность первого заместителя губернатора Вологодской области, курировавшего вопросы строительства, ЖКХ и развития муниципалитетов.

В дальнейшем трудился на руководящих должностях в таких крупных компаниях как ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «АФГ Националь».