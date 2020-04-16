Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов
Он был назначен на эту должность с 14 апреля 2020 года.
Как сообщает пресс-служба АО, Валентин Михайлович Горобцов родился 24 марта
Затем до 2004 года руководил муниципальным предприятием ПО ЖКХ «Металлург» в г. Череповце Вологодской области, а также с 2002 до 2004 года являлся депутатом городской думы Череповца. С 2004 по
С 15 мая по 31 октября
В дальнейшем трудился на руководящих должностях в таких крупных компаниях как ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «АФГ Националь».