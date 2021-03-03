Генеральный директор АО «10 СРЗ» отмечен благодарностью ОСК за организацию мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы

Благодарность за значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации получил генеральный директор 10 судоремонтного завода Евгений Зудин.

АО «10 СРЗ» стало самым активным предприятием, входящим в Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России по проведенным акциям, посвященным 75-летию Великой Победы.

Торжественная церемония прошла в феврале 2021 года в павильоне Объединенной судостроительной корпорации в парке «Патриот», где состоялось выступление генерального директора ОСК Алексея Рахманова. В послании руководителям верфей и КБ глава корпорации подвёл итоги 2020 и рассказал о планах на 2021 год.