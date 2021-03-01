Генеральный директор АО «10 СРЗ», председатель Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, поставил прививку от коронавируса

Гендиректор АО «10 СРЗ» Евгений Зудин привился от коронавирусной инфекции вакциной отечественного производства «Спутник V». Так как вакцина является двухкомпонентной, в марте руководителю «десятки» необходимо будет явится повторно в медучреждение за второй «дозой».

По словам Евгения Васильевича, его самочувствие после вакцинации хорошее.