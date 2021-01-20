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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 10:15

Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов: «Наша общая успешная работа невозможна без тесного взаимодействия с Октябрьской железной дорогой»

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов принял участие в заседании Северо-Западного межрегионального координационного совета под председательством начальника Октябрьской железной дороги. В своём выступлении руководитель АО «ММТП» отметил, что по итогам 2020 года мурманские портовики переработали 22 млн 110 тысяч 700 тонн различных грузов. Этот показатель был достигнут, благодаря совместной эффективной работе АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал» и ОАО «РЖД».

«Высокий уровень взаимодействия особо четко проявился в прошлом году в ситуации с разрушением моста на подъезде к Мурманску. Хочу выразить благодарность всей команде ОАО «РЖД», которая была задействована в устранении последствий ситуации, в минимальные сроки открыла движение по временному обходу и восстановила движение по новому мосту», - отметил А. Рыкованов.

Он отметил важность работы с Октябрьской железной дорогой, направленной на увеличение перерабатывающей способности ММТП и развитие железнодорожной инфраструктуры станции Мурманск Октябрьской железной дороги. Это в целом увеличит пропускную способность станции Мурманск, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту налоговых поступлений.

Северо-Западный межрегиональный координационный совет – общественный орган, объединяющий на добровольной основе участников транспортного рынка регионов СЗФО в границах Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог, а также органы исполнительной власти Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, торгово-промышленных палат, Союза промышленников и предпринимателей, ассоциаций производителей и перевозчиков, государственных надзорных органов, прокуратуры и других организаций с целью выработки совместных решений по вопросам, касающихся эффективности использования железнодорожной транспортной инфраструктуры и подвижного состава в условиях рыночной экономики.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Комментарии

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