Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поздравил коллег с 30-летием Торгово-промышленной палаты региона

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов принял участие в торжественной конференции, посвященной 30-летию Торгово-промышленной палаты Мурманской области. С учётом соблюдения мер эпидемиологической безопасности она прошла в формате видеоконференции. Выступая на торжественной встрече, генеральный директор отметил, что Мурманский морской торговый порт стоял у истоков создания Торгово-промышленной палаты региона и всегда был активным участником созидательных процессов в экономике и общественной жизни заполярного края. При этом за свою тридцатилетнюю историю палата стала одной из тех площадок, на которых формировались новые принципы отношений, и они становились частью нашей жизни.

«Совместные усилия социально ответственных и экономически эффективных компаний - таких, как АО «СУЭК» и АО «ММТП», - и общественных объединений - таких, как Торгово-промышленная палата Мурманской области, - способствовали нашем общему движению вперед. И сегодня мы говорим и прилагаем необходимые усилия не только для развития бизнеса, но и для решения экологических вопросов, участвуем в формировании комфортной городской среды, поддерживаем социально значимые инициативы общественных объединений», - сказал А. Рыкованов.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.