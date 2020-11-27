Генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области рассказал об итогах и перспективах на профильном комитете регионального парламента

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов выступил на комитете по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в Мурманской областной Думе. Об этой встрече депутаты просили лично вице-губернатора – министра строительства региона Владислава Сандурского. Федор Денисов рассказал о результатах и перспективах деятельности по организации и проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области.

«Из 255 многоквартирных домов, в которых был запланирован капитальный ремонт, на сегодняшний день работы завершены в 206. До 25 декабря будут сданы остальные 46 объектов. Работы по еще трем из-за нерадивых подрядчиков мы вынуждены перенести на следующий год. Мы уже принимаем меры, чтобы в 2021 году не допустить ситуацию этого сезона, когда к концу ноября программа выполнена только на 80%. В частности, будут ужесточены условия контрактов, в том числе по осуществлению контроля за ходом работ. Также планируем заключить договоры по капитальному ремонту до конца марта для своевременного начала строительного сезона», – отметил Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, депутаты обозначили адреса домов, где проводится капитальный ремонт и от жильцов которых поступает больше всего жалоб. Также руководитель Ассоциации СРО строителей попросил ужесточить требования к проектным организациям при разработке проектов и более тщательно проводить обследование домов. Кроме того, депутаты предложили проработать возможность перехода на доставку квитанций на электронную почту собственников помещений.