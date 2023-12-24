Самое лучшее передать детям: семья из Эфиопии посадила 2000 деревьев, а австралийский фермер учит сыновей ремонтировать старую автотехникуМарина Табейкина: обиженные люди, или Вредные обиды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.12.23 12:00

Генеральный директор Международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова и телеведущий Андрей Малахов высоко оценили работу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и его команды

22 декабря на полях Международной выставки-форума «Россия» проходил День Мурманской области. В рамках торжественной церемонии открытия генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что команда Мурманской области проделала колоссальную работу в части организации стенда Кольского Заполярья и создала экспозицию, на которую заслуженно равняются другие регионы.

 «Я хочу поблагодарить Андрея Чибиса и его команду за проделанную работу. Мурманская область первой почувствовала, какой мы хотели видеть выставку «Россию». Кольское Заполярье стало локомотивом, за которым пошли другие регионы. Благодаря Андрею Владимировичу и его команде возродилась мода на Русский Север. Сегодня о Мурманской области говорят повсюду, и все хотят посетить ваш край. От вас исходит энергия мощнее, чем от любого атомохода», – отметила Наталья Виртуозова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в торжественной церемонии открытия Дня Мурманской области также принял участие известный телеведущий, создатель Центра современного искусства «Сияние» в городе Апатиты и уроженец Кольского Заполярья Андрей Малахов. Он не только признался в любви к Мурманской области, но и пригласил всех жителей страны обязательно посетить Кольское Заполярье.

«Я не просто люблю Мурманскую область, я в ней прописан. Если многие люди мечтают о московской прописке, то я три года назад решил, что лучше буду платить налоги в Мурманской области. Я всей душой из города Апатиты, и поэтому призываю вас побывать не только в Мурманске, но в Хибинах. Один час пятьдесят минут – и вы уже здесь. Приезжайте, если вы любите кататься на лыжах или сноуборде. А ещё чтобы увидеть северное сияние, понять, что такое полярный день и полярная ночь, а также попробовать морошку. Да здравствуйте Мурманская область! На Севере – жить!», – поделился Андрей Малахов.

Также Андрей Малахов подчеркнул, что сегодня Мурманская область сильно изменилась и стала доступнее: в регионе открылось большое количество туристических центров и объектов, новых промышленных предприятий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Три самых популярных способа обмана россиян денежными мошенниками назвал Герман Греф-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика