Генеральный директор Международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова и телеведущий Андрей Малахов высоко оценили работу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и его команды

22 декабря на полях Международной выставки-форума «Россия» проходил День Мурманской области. В рамках торжественной церемонии открытия генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что команда Мурманской области проделала колоссальную работу в части организации стенда Кольского Заполярья и создала экспозицию, на которую заслуженно равняются другие регионы.

«Я хочу поблагодарить Андрея Чибиса и его команду за проделанную работу. Мурманская область первой почувствовала, какой мы хотели видеть выставку «Россию». Кольское Заполярье стало локомотивом, за которым пошли другие регионы. Благодаря Андрею Владимировичу и его команде возродилась мода на Русский Север. Сегодня о Мурманской области говорят повсюду, и все хотят посетить ваш край. От вас исходит энергия мощнее, чем от любого атомохода», – отметила Наталья Виртуозова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в торжественной церемонии открытия Дня Мурманской области также принял участие известный телеведущий, создатель Центра современного искусства «Сияние» в городе Апатиты и уроженец Кольского Заполярья Андрей Малахов. Он не только признался в любви к Мурманской области, но и пригласил всех жителей страны обязательно посетить Кольское Заполярье.

«Я не просто люблю Мурманскую область, я в ней прописан. Если многие люди мечтают о московской прописке, то я три года назад решил, что лучше буду платить налоги в Мурманской области. Я всей душой из города Апатиты, и поэтому призываю вас побывать не только в Мурманске, но в Хибинах. Один час пятьдесят минут – и вы уже здесь. Приезжайте, если вы любите кататься на лыжах или сноуборде. А ещё чтобы увидеть северное сияние, понять, что такое полярный день и полярная ночь, а также попробовать морошку. Да здравствуйте Мурманская область! На Севере – жить!», – поделился Андрей Малахов.

Также Андрей Малахов подчеркнул, что сегодня Мурманская область сильно изменилась и стала доступнее: в регионе открылось большое количество туристических центров и объектов, новых промышленных предприятий.

Фото: https://gov-murman.ru