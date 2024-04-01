Генеральный директор НТК Михаил Кузнецов: «Мы отлично понимаем своё место в жизни Мурманска, и нам очень важно мнение мурманчан»

В правительстве Мурманской области состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и генерального директора НТК Михаила Кузнецова. Ключевой темой обсуждения стала деятельность Мурманского морского торгового порта, входящего в Национальную транспортную компанию, по перевалке навалочных грузов, основу которых составляет уголь, поставляемый на экспорт из одиннадцати угледобывающих регионов России, что является важным направлением внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Участниками встречи также стали представители надзорных ведомств, члены регионального правительства.

«Мы отлично понимаем своё место в жизни Мурманска. Мурманский порт – символ города. Поэтому то, что о нас думают люди, – для нас очень важно. При этом вопросы экологии являются приоритетом в деятельности компании. За последние 6 лет в Мурманском морском торговом порту была внедрена большая часть имеющихся наилучших доступных технологий, а на реализацию экологические программы было направлено свыше 2 млрд рублей», - подчеркнул Михаил Кузнецов.

В частности, была разработана реализована экологическая программа АО «ММТП», которая включает 12 мероприятий, в том числе: использование системы орошения, состоящей из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек, системы орошения автодорожного полотна, применение габаритных подпорных стенок высотой 6 метров, внедрение в эксплуатацию системы орошения на дробильно-сортировочных комплексах, применение технологии орошения штабелей, применение грейферов большей емкости. По периметру производственной площадки был установлен пылеветрозащитный экран высотой 20 метров и протяженностью около 1,5 километра, главная задача которого состоит в снижении ветрообразования на складских площадях. Была внедрена системы экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта. В порту создана и работает система очистки ливневых стоков. Разработана и реализуется программа модернизации и обновления перегрузочного оборудования. Проводится активное озеленение производственной площадки и территории города.

В то же время, как было отмечено в ходе обсуждения, ключевыми факторами, оказавшими влияние на деятельность ММТП в минувшие месяцы, стало поступление в порт пылящих марок, которые ранее в порт не приходили, а также глобальные изменения на мировых рынках, влияющие на ритмичную работу компании. Свою роль сыграли и меняющиеся климатические условия. С учётом объективных возможностей компанией были конкретизированы потенциально пылящие марки угля и совместно с грузовладельцами приняты меры, которые позволят не направлять их в порт. Кроме того, в настоящий момент совместно с профильным институтом создаётся актуализированная модель распространения угольной пыли, которая позволит продолжить реализацию экологической программы ММТП на новом этапе.

«Для региона и страны порт Мурманск – важнейший стратегический объект. ММТП, компания СУЭК, Национальная транспортная компания – наши давние партнеры. Безусловно, общая задача – сделать так, чтобы сохранялись рабочие места и налоги, и развитие порта шло активнее. Принципиально важно найти решение ситуации. Я прошу внимательно отнестись к тому, что обозначил руководитель транспортной прокуратуры, что нужно поправить и внедрить, чтобы риски, ущерб и дискомфорт были минимизированы. Со своей стороны, правительство региона будет делать все, чтобы порт развивался, люди работали, и как можно больше в том числе экологически чистых грузов шли через порт Мурманск», – подчеркнул Андрей Чибис. В ходе совещания стороны выработали перечень дополнительных шагов, которые будут реализованы для решения вопроса.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Мурманской области