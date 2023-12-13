Генеральный директор НТК посетил ММТП

Михаил Кузнецов осмотрел инфраструктуру порта и провёл совещание, посвящённое ближайшим инвестиционным планам предприятия.

Рассмотрение проектов будет продолжено. На сегодня генеральный директор дал поручение модернизировать грейферный парк зарубежных производителей под отечественные запасные части.

Мурманский морской торговый порт НТК – единственный универсальный порт в регионе, обеспечивающий круглогодичное судоходство. Мощности порта позволяют принимать суда водоизмещением до 200 тысяч тонн для погрузки навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе крупнотоннажных и длинномерных. В 2023 году порт применил новую технологию погрузки с использованием Рейдового погрузочного комплекса. Активно развиваются новые направления как для экспорта, так и каботажного плавания по Северному морскому пути.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253862%2Fwall-149919532_3549