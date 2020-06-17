Генеральный директор ООО «МонтажСпецСтрой» будет отвечать за смерть мурманчанки из-за схода наледи с крыши дома

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора подрядной организации ООО «МонтажСпецСтрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Установлено, что примерно в 17 часов 26 марта 2019 года с крыши дома № 8 по проезду Рыбному в городе Мурманске произошёл сход наледи, в результате которого была травмирована женщина, 1955 года рождения, проживающая в данном доме. Потерпевшая в результате полученных травм скончалась на следующий день в больнице.

По данным следствия, согласно заключенному с ответственной управляющей компанией договору, подрядной организацией должно было осуществляться удаление наледи, снега и сосулек с крыш жилых многоквартирных домов, в том числе, дома № 8 по проезду Рыбному в городе Мурманске. Однако руководитель ООО «МонтажСпецСтрой» допустил ряд нарушений в ходе организации работ.

Так, он не привлек к оказанию услуг по выполнению работ квалифицированных кровельщиков, не обеспечил работников необходимым специальным оборудованием, которое позволило бы должным образом очистить крышу дома от снега и наледи на высоте. При этом обвиняемый не контролировал качество проводимых работ.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе расследования уголовного дела следователями выполнен значительный комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств. В частности изъят и проанализирован большой объем документации, регламентирующей деятельность организации; получены результаты судебных почерковедческих и бухгалтерских экспертиз; допрошены порядка 50 свидетелей и специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и гидрометеорологии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.