Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой познакомилась с Мурманской областью

Рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко и генеральный консул Киргизской Республики в г. Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева состоялось в рамках ознакомительного визита дипломата в регион. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, руководители исполнительных органов Мурманской области: министр культуры Ольга Обухова, министр образования и науки Диана Кузнецова, и.о. министра внутренней политики Валерий Федько.

«Мы придаём визитам представителей дипломатических корпусов дружественных государств большое значение, поскольку эта работа способствует укреплению дружественных связей между нашими странами и в целом – взаимопониманию и доверию. Безусловно, есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес и для Кольского края, и для Киргизии. Надеюсь, ваше пребывание в Мурманской области будет как полезным, так и приятным», – приветствовала дипломата первый заместитель губернатора.

В свою очередь генеральный консул отметила, что в её стране придают большое значение развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных отношений, а также межрегиональных связей с Россией.

«Об успешной экономической интеграции наших стран говорит рост товарооборота – только в прошлом году он вырос на 25%, – подчеркнула Алтынай Сакеева, – Киргизия входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии, а также развитое сотрудничество с Китаем, у которого с нашей республикой общая граница. Всё это повышает роль Киргизии как надежного и перспективного экономического партнера России. Кроме того, сотрудничество наших стран и регионов может расширяться во всех сферах. Достаточно напомнить, что русский язык – один из широко используемых в Киргизии и обладает статусом официального».

Заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила на встрече инвестиционный и туристический потенциал области, ознакомила генерального консула с приоритетами развития региона в контексте его ключевой роли в реализации государственной политики в Арктической зоне, а также с инвестиционными проектами федерального значения, реализуемыми на Кольском полуострове.

Министр культуры Ольга Обухова рассказала о культурных событиях – фестивалях, форумах, праздниках, концертах, проходящих в регионе и имеющих большое значение для укрепления межнационального единства. Во многих из них уже участвуют выходцы из Киргизии, проживающие в Мурманской области. О большом потенциале культурного сотрудничества говорит тот факт, что киргизский фильм «Рай под ногами матерей» завоевал в этом году гран-при кинофестиваля «Северный характер».

Также на встрече отмечалось, что одной из самых перспективных и взаимовыгодных сфер взаимодействия является образование. Растёт число граждан Киргизии, обучающихся в учебных заведениях Мурманской области. Сохраняется высокий потенциал сотрудничества в сфере привлечения абитуриентов, обмена студентами и преподавательскими кадрами, реализации совместных научно-исследовательских программ.

Кроме того, как отметили участники встречи, большой интерес представляет развитие партнёрских отношений в сфере туризма. Оксана Демченко и Алтынай Сакеева подтвердили, что это и другие направления возможного сотрудничества между Киргизской Республикой и Мурманской областью будут рассматриваться как приоритетные в ходе будущего взаимодействия обеих сторон.

Алтынай Сакеева пригласила представителей Мурманской области посетить Киргизию и оценить её открытость и готовность к реализации различных совместных проектов.

