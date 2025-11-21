Зима на подходе, а в Мурманске началась подготовка к озеленительной кампании 2026 годаГорнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.25 10:15

Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой познакомилась с Мурманской областью

Рабочая встреча первого заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко и генеральный консул Киргизской Республики в г. Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева состоялось в рамках ознакомительного визита дипломата в регион. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, руководители исполнительных органов Мурманской области: министр культуры Ольга Обухова, министр образования и науки Диана Кузнецова, и.о. министра внутренней политики Валерий Федько.

«Мы придаём визитам представителей дипломатических корпусов дружественных государств большое значение, поскольку эта работа способствует укреплению дружественных связей между нашими странами и в целом – взаимопониманию и доверию. Безусловно, есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес и для Кольского края, и для Киргизии. Надеюсь, ваше пребывание в Мурманской области будет как полезным, так и приятным», – приветствовала дипломата первый заместитель губернатора.

В свою очередь генеральный консул отметила, что в её стране придают большое значение развитию торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных отношений, а также межрегиональных связей с Россией.

«Об успешной экономической интеграции наших стран говорит рост товарооборота – только в прошлом году он вырос на 25%, – подчеркнула Алтынай Сакеева, – Киргизия входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии, а также развитое сотрудничество с Китаем, у которого с нашей республикой общая граница. Всё это повышает роль Киргизии как надежного и перспективного экономического партнера России. Кроме того, сотрудничество наших стран и регионов может расширяться во всех сферах. Достаточно напомнить, что русский язык – один из широко используемых в Киргизии и обладает статусом официального».

Заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила на встрече инвестиционный и туристический потенциал области, ознакомила генерального консула с приоритетами развития региона в контексте его ключевой роли в реализации государственной политики в Арктической зоне, а также с инвестиционными проектами федерального значения, реализуемыми на Кольском полуострове.

Министр культуры Ольга Обухова рассказала о культурных событиях – фестивалях, форумах, праздниках, концертах, проходящих в регионе и имеющих большое значение для укрепления межнационального единства. Во многих из них уже участвуют выходцы из Киргизии, проживающие в Мурманской области. О большом потенциале культурного сотрудничества говорит тот факт, что киргизский фильм «Рай под ногами матерей» завоевал в этом году гран-при кинофестиваля «Северный характер».

Также на встрече отмечалось, что одной из самых перспективных и взаимовыгодных сфер взаимодействия является образование. Растёт число граждан Киргизии, обучающихся в учебных заведениях Мурманской области. Сохраняется высокий потенциал сотрудничества в сфере привлечения абитуриентов, обмена студентами и преподавательскими кадрами, реализации совместных научно-исследовательских программ.

Кроме того, как отметили участники встречи, большой интерес представляет развитие партнёрских отношений в сфере туризма. Оксана Демченко и Алтынай Сакеева подтвердили, что это и другие направления возможного сотрудничества между Киргизской Республикой и Мурманской областью будут рассматриваться как приоритетные в ходе будущего взаимодействия обеих сторон.

Алтынай Сакеева пригласила представителей Мурманской области посетить Киргизию и оценить её открытость и готовность к реализации различных совместных проектов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557305/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию пошли вверх-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)В гарнизонах Северного флота отопительный период 2025-2026 гг. проходит в штатном режиме-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»