Гении литературы: уникальные гравюры XVI–XX веков по произведениям Данте и Салтыкова-Щедрина можно увидеть в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея работает выставка гравюр «Гении литературы». Она посвящена двум великим деятелям своего времени – поэту и учёному Данте Алигьери и писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину. Экспонаты предоставил московский коллекционер Владимир Беликов, с которым Мурманский областной художественный музей сотрудничает с 2014 года.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в экспозиции представлены: 20 гравюр XVI–XX веков к поэме Данте «Божественная комедия» и 30 работ XIX–XX веков, которые иллюстрируют известные произведения Салтыкова-Щедрина.

Частью выставки также стали анимационные фильмы. Их разработали студенты Вятского художественного училища в рамках проекта «Салтыкиада», приуроченного к 200-летию со дня рождения писателя-сатирика.

Увидеть уникальные гравюры можно до 2 августа.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288425%2Fwall-139605315_33113