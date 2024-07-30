«Гений — это ты!»: читатели модельных библиотек Кольского Заполярья смогут пройти бесплатные онлайн-курсы

Российская государственная библиотека запускает креативную онлайн-платформу «Гений — это ты!», созданную специально для читателей библиотек – участниц проекта «Гений места».

1 августа стартует курс «Менеджмент проектов в сфере культуры». Он подойдёт как тем, кто только задумывается о реализации своих ярких инициатив, так и действующим проектным менеджерам. В скором времени на платформе появятся и другие образовательные программы.

Курсы доступны круглогодично, однако для них предусмотрены периоды активности – это время, когда можно не только ознакомиться с видеолекциями, текстовыми материалами или пройти тесты, но и выполнить творческие задания, получив по ним обратную связь. Для самых активных будет доступно проектное сопровождение – экспертная помощь в подготовке собственного проекта.

Записаться и принять участие могут читатели модельных библиотек, работающих в рамках проекта, по ссылке. В Кольском Заполярье на сегодняшний день создано пять точек концентрации талантов: филиал №24 и филиал №5 центральной городской библиотеки Мурманска, центр семейного чтения Ловозерской библиотеки, центральная детская библиотека Оленегорска и центральная городская библиотека Апатитов.

Напомним, Министерство культуры Российской Федерации в 2021 году запустило ведомственный проект «Гений места», объединяющий творческих людей по всей стране. Программа направлена на создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, а также сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/