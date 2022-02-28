Генпрокуратура предупредила россиян об уголовной ответственности за госизмену

Генеральная прокуратура в связи с проводимой военной операцией в поддержку Донбасса предупредила россиян об уголовной ответственности за финансовую или иную помощь другому государству или иностранной организации, которая вредит безопасности России.

«Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

За это преступление предусмотрено наказание в виде заключения на срок до 20 лет, напомнили в ведомстве.

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