Геодезия прошлого и настоящего глазами молодёжи: в музее областного Росреестра прошла увлекательная экскурсия

Студенты Мурманского арктического университета и Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота стали участниками познавательной экскурсии, которая состоялась в музее регионального управления Росреестра в рамках учебной практики.

Будущие специалисты изучают такие важные дисциплины, как геодезия, промышленное и гражданское строительство, землеустройство и кадастр. Сейчас ребята проходят практику в филиале ППК «Роскадастр».

Ведущему специалисту отдела землеустройства, геодезии и картографии мурманского Росреестра Александру Виноградову удалось создать живое общение с молодыми людьми, заинтересованными в своём профессиональном будущем.

Во время экскурсии студентам показали картографический материал, инструменты и приборы прошлых лет, которые использовались для геодезических измерений, а также современные высокоточные устройства, применяемые специалистами сегодня.

«Очень приятно осознавать, что наша профессия продолжает привлекать талантливую молодёжь. Я уверен, что благодаря таким увлечённым ребятам мы сохраним высокий уровень профессионализма наших кадров», – сказал Александр Виноградов.

Посещение музея стало важной частью учебного процесса, позволив будущим профессионалам прикоснуться к истокам профессии и ощутить её значимость в современном мире геодезии и картографии, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.