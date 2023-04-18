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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 14:30

География проекта «Звезда Севера» расширилась от Баренцева до Чёрного моря

В Севастополе прошла первая образовательная женская конференция «Черноморская звезда», ставшая продолжением социального проекта для жён военнослужащих «Звезда Севера». Мероприятие прошло по инициативе командования Черноморским флотом при поддержке правительства города Севастополя и Единого волонтёрского центра Мурманской области.

На входе участниц встречали музыканты военного оркестра Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, а с главной сцены приветствовали командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Севастополь – не только большой культурный город и туристический регион, но и, в первую очередь, город-герой. И сейчас Черноморский флот с Севастополем живут в новых условиях, когда вновь большая нагрузка ложится на наших военнослужащих. Я очень благодарен всем, кто организовал эту конференцию для жён военнослужащих, которые поддерживают моральный дух своих мужей в это непростое время», – отметил командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Виктор Соколов.

«Черноморская звезда» – это социальный проект, который содействует самореализации женщин. Приглашенные лекторы из разных городов России, Москвы, Мурманска и Севастополя на волонтёрских началах рассказали собравшимся о том, как сохранить своё здоровье, дали практические рекомендации по работе с эмоциями и при подготовке публичных выступлений, обсудили, как правильно помогать готовиться детям к выпускным экзаменам. 

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, на церемонии открытия конференции обратил внимание, что самое главное – это крепкий спокойный тыл для военных, которые сегодня выполняют задачи по защите страны.

«Эта конференция призвана сказать о том, что жизнь продолжается. Мы занимаемся важнейшими делами, развиваемся, радуемся жизни. Это позволяет сплотить ещё больше женщин для того, чтобы помогать своим героическим мужчинам. Поэтому мы с удовольствием принимаем этот проект, который, я очень верю и надеюсь, пройдет успешно, для этого есть все предпосылки. А значит станет традиционным в городе-герое Севастополе», – рассказал губернатор Севастополя.

Гостей мероприятия по видеосвязи поприветствовала заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. В своей речи она отметила важность обмена опытом между женщинами для обретения уверенности в своих силах, чувстве поддержке, поиске единомышленников и получении новых знаний.

«Участницы конференции «Черноморская звезда» приняли эстафету «Звезды Севера», и теперь география проекта расширилась от Баренцева до Черного моря», – отметила Галина Карелова.

Конференция в Севастополе стала преемницей большого проекта, который проходит в Мурманской области с 2020 года – «Звезды Севера». Инициатором и идейным вдохновителем выступает руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. По её словам, за три года конференция «Звезда Севера» показала, сколько возможностей для самореализации она может дать женщинам. Так, женщины открывают собственные проекты, идут учиться, вдохновляются, находят подруг и единомышленниц.

Участницы и гости конференции «Черноморская звезда» выразили желание и надежду, что мероприятие теперь будет проходить в Севастополе ежегодно. 

 «Черноморская звезда» – это совершенно новый уровень проекта Единого волонтёрского центра. Мы начинали три года назад с конференции в закрытых военных городах Мурманской области, а сегодня это межрегиональный проект, поддержанный на федеральном уровне. Жёны военнослужащих несут важную миссию: в то время, пока мужчины защищают Родину, они защищают семью и дом. И в сегодняшних реалиях роль женщины выходит на первый план», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после открытия конференции участники обсудили дальнейшее взаимодействие всех органов власти и флота для поддержки семей военнослужащих. Сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова обратила внимание на важность инвентаризации действующей инфраструктуры женских советов, укрепление конструктивного взаимодействия, обмена эффективными практиками.

Посмотреть подробный фотоотчёт и видеорепортажи можно в официальной группе проекта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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